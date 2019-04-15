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日媒：美應材AMAT停止與部分陸企交易

2019-04-15 15:39聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

世界最大半導體製造設備企業、美國應用材料公司（AMAT）將終止與世界大型發光二極管（LED）企業廈門三安光電等大陸部分企業和研究機構的交易。美國政府公告交易中需要注意的陸企清單，上述舉措被認為是對此做出的應對。如果美企的警戒擴大，廣泛領域的中美摩擦將擴大。

日經中文網今日報導，相關人士表示，交易中止的對象是涉足LED業務的廈門三安光電和西安交通大學等納入美國清單的至少3家陸企和研究機構。截至4月13日，向與AMAT有關企業的員工等，下達終止LED製造設備等的交付和維護等所有服務的指示。

AMAT是半導體和面板等的製造設備領域的世界最大企業，甚至達到了沒有該公司的裝置將難以生産先進産品的程度，影響力巨大。對該公司來説，大陸是占營收2成以上的最大市場。該公司首席執行官（CEO）加里·迪克森(Gary Dickerson)3月出席在上海舉行的半導體製造設備展銷會「SEMICON China」，指出「中美關係的緊張有可能使已持續10年的（世界）經濟增長面臨危險」。

美國商務部11日宣布，在美國企業應在交易中慎重對待海外企業和研究機構的「未確認」清單中新加入50家。從大陸來看，電子、化學和機械等企業與大學總計增加37家。從事零部件的設計和評價等的愛信（南通）汽車技術中心也被列入。此外，納入香港6家、阿拉伯聯合酋長國（UAE）4家、馬來西亞2家、印度尼西亞1家。另一方面，剔除包括大陸在內的10家。

在美國政府管理産品出口的框架中，為防止美國産品被轉用於核武器等，列出存在安全保障方面問題的企業和團體的框架中存在「實體清單(Entity list，EL）」。出口需要許可，半導體廠商福建省晉華積體電路（JHICC）已成為對象。雖然沒有達到實體清單的程度，但在拒絕接受詢問等無法充分確認安全之際，作為未確認清單加以對待。

美國應用材料公司（AMAT）將終止與世界大型發光二極管（LED）企業廈門三安光電...
美國應用材料公司（AMAT）將終止與世界大型發光二極管（LED）企業廈門三安光電等大陸部分企業和研究機構的交易。照片／百度圖庫
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