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趙紫陽秘書鮑彤：胡耀邦精神 就是從毛思想解放

2019-04-15 15:17聯合報 記者羅印冲╱即時報導

今天是中共改革派領導人、前總書記胡耀邦逝世卅周年，中共另名改革派領袖趙紫陽的政治秘書鮑彤接受外媒訪問時表示，胡耀邦的精神就是思想解放，就是從毛澤東思想中解放出來。

據美國之音，1989年4月15日，因容忍要求民主自由的學運，卻被指控「反資產階級自由化不力」而被鄧小平等中共元老罷黜的胡耀邦突然病逝，北京、上海、南京等地成千上萬學生和知識分子上街表達哀思，逐漸形成以天安門廣場學生抗議為主的大規模民主運動，最終中共當局出動軍隊開槍鎮壓，發生震驚世界的歷史悲劇。

胡耀邦，這位開明的中共領導人逝世，被許多歷史學家視為六四天安門事件的導火線。

在胡耀邦逝世30週年之際，美國之音採訪了曾因六四事件被捕入獄的前中共中央委員、趙紫陽的政治秘書鮑彤。

據報導，談到胡耀邦精神時，鮑彤表示，「耀邦的精神，我看就是思想解放。思想解放，我看集中到一點就是從毛澤東思想中解放出來。」

他指出，胡耀邦所講的解放思想，用實踐檢驗，到底正確的還是錯誤的，那出來的問題，統統都是毛澤東的戰略思想。胡耀邦講的思想解放，不是一般的說我們要從什麼思想中解放出來，具體來說，就是要從毛澤東思想中解放出來。

鮑彤認為，胡耀邦做的影響最大的事情就是平反冤假錯案，平反冤假錯案實際上也就是平反毛澤東領導下的冤假錯案。這是很大的社會解放，把多少年來，在毛澤東思想指導下，中國社會所受到的破壞、摧殘，統統都作為平反的對象。

提到毛澤東，他認為，在毛澤東的眼裡，所有中國人都分為兩種，一種是我們的敵人必須打倒，一種是我們的朋友必須利用，我們的朋友並不是毛澤東團結的對象，是毛澤東利用的對象，從工人、農民、知識分子，民主黨派、民主人士，凡是跟著毛澤東走的，那是朋友，也就是利用的工具。凡是走過一段路的那是同路人，凡是走了一段路走不下去的，那就又變成了新的敵人。

他說，胡耀邦的精神就是把人當人，不是把人當作鬥爭的對象，也不是把人當作鬥爭的利用者，鬥爭的工具或者鬥爭的砲灰。

至於胡耀邦的精神是否還存在？鮑彤說，那就看現在把毛澤東當什麼。如果把毛澤東當作偉大領袖，當作真理的化身，那就不必談耀邦精神。如果把毛澤東當作可以研究、可以批評、可以改正的對象，那就是耀邦精神。

記者問：現在是不是在走回頭路呢？在對胡耀邦過去所作事情的否定、倒退呢？

鮑彤回答，現在實行的體制，實際是毛澤東的體制。東南西北中，工農商學兵，黨領導一切，這樣一個體制的創始人，締造者是毛澤東。這個體制到現在，是更加完備了，更加嚴厲了。沒有說這樣的體制是有毛病的，是需要改革的，是需要否定的。「我認為現在是這樣一個情況。」

中共改革派領導人、前總書記胡耀邦。（法新社）
中共改革派領導人、前總書記胡耀邦。（法新社）
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