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共同社快訊：日本外相河野與中國總理李克強會談

2019-04-15 11:32聯合報 記者羅印冲╱即時報導

日本共同社剛剛從北京發布快訊指出，日本外相河野太郎今天在北京與中國國務院總理李克強舉行了會談，但尚未有會談進一步內容。

河野太郎13日抵達北京，展開一連3日的訪中行程。14日，河野與中國國務委員兼外長王毅舉行第五次中日經濟高層對話。

河野在會後表示，中日關係在2018年已「完全恢復」，在世界情勢不確定下，兩國有機會「主導經濟大局」。

日本外相河野太郎（左）在北京與中國國務委員兼外長王毅（右）會晤。美聯社
日本外相河野太郎（左）在北京與中國國務委員兼外長王毅（右）會晤。美聯社
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