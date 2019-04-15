共同社快訊：日本外相河野與中國總理李克強會談

2019-04-15 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



日本共同社剛剛從北京發布快訊指出，日本外相河野太郎今天在北京與中國國務院總理李克強舉行了會談，但尚未有會談進一步內容。

河野太郎13日抵達北京，展開一連3日的訪中行程。14日，河野與中國國務委員兼外長王毅舉行第五次中日經濟高層對話。