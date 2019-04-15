聲援許章潤 逾百名國際學者致函北京清華校長

2019-04-15 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



北京清華大學法學院教授許章潤去年發文要求恢復國家主席任期制及「平反六四」，遭到校方撤職和停課等處分。美媒報導，美國知名學者黎安友（Andrew Nathan）等7位國際學者，日前發起致北京清華大學校長邱勇的聯署公開信，要求恢復許章潤的正常工作，已有120位國際學者參與。

據自由亞洲電台，除了黎安友外，其餘6位發起公開信的學者包括：澳洲國立大學中華全球研究中心創始人兼主任白傑明（Geremie Barme），美國蒙大拿大學中國歷史學者萊文（Steven Levine）、美國加州大學河濱分校教授林培瑞（Perry Link）、巴德學院教授馬毅仁（Ian Buruma）、紐約亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell），以及法國國家科學研究院國際研究所研究員白夏（Jean-Philippe Beja）。

公開信指，北京清華大學作為世界排名極高的大學，在校方懲罰許章潤教授一事，聲譽受到嚴重損害。並促請清華大學恢復許章潤的教職，包括他的教學和研究工作，以及免除對許章潤的其他處罰。

信中又指，聯署會一直開放至周五（19日），之後就會送予北京清華大學。

媒體報導，許章潤去年7月24日發表「我們當下的恐懼與期待」一文，指中共回歸極權政治，批評中共搞「造神運動及個人崇拜」；他並要求在2019年的兩會上，再度修憲以恢復國家主席任期制度、「平反六四」、反思對外大量援助，以及實施官員財産陽光法案等。