親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台中環保局處重罰中火兩千萬 創國營事業罰款記錄

聲援許章潤 逾百名國際學者致函北京清華校長

2019-04-15 10:24聯合報 記者羅印冲╱即時報導

北京清華大學法學院教授許章潤去年發文要求恢復國家主席任期制及「平反六四」，遭到校方撤職和停課等處分。美媒報導，美國知名學者黎安友（Andrew Nathan）等7位國際學者，日前發起致北京清華大學校長邱勇的聯署公開信，要求恢復許章潤的正常工作，已有120位國際學者參與。

據自由亞洲電台，除了黎安友外，其餘6位發起公開信的學者包括：澳洲國立大學中華全球研究中心創始人兼主任白傑明（Geremie Barme），美國蒙大拿大學中國歷史學者萊文（Steven Levine）、美國加州大學河濱分校教授林培瑞（Perry Link）、巴德學院教授馬毅仁（Ian Buruma）、紐約亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell），以及法國國家科學研究院國際研究所研究員白夏（Jean-Philippe Beja）。

公開信指，北京清華大學作為世界排名極高的大學，在校方懲罰許章潤教授一事，聲譽受到嚴重損害。並促請清華大學恢復許章潤的教職，包括他的教學和研究工作，以及免除對許章潤的其他處罰。

信中又指，聯署會一直開放至周五（19日），之後就會送予北京清華大學。

媒體報導，許章潤去年7月24日發表「我們當下的恐懼與期待」一文，指中共回歸極權政治，批評中共搞「造神運動及個人崇拜」；他並要求在2019年的兩會上，再度修憲以恢復國家主席任期制度、「平反六四」、反思對外大量援助，以及實施官員財産陽光法案等。

許章潤3月底被校方通知撤銷所有職務、禁止上課及輔導學生，以及停止科研活動等。

北京清華教授許章潤被撤職停課，引發知識份子公開聲援。大紀元
北京清華教授許章潤被撤職停課，引發知識份子公開聲援。大紀元
分享

清華大學北京六四
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

任正非談女兒孟晚舟被捕 「讓她成長變得堅強」

2019-04-15 10:51

競爭轉向協調 中日關係大進展

2019-04-15 00:29

任正非：華為不排除向蘋果供應5G芯片

2019-04-15 10:34

中共造全球首款兩棲無人艇「海蜥蜴」 可發射短程導彈

2019-04-14 19:40

日外相訪中 與王毅共同主持中日經濟高層對話

2019-04-14 17:28

港人在台殺人案難以移交疑犯 港警嘆「盡力了」

2019-04-14 15:33

佔中九子判刑以年計 黃之鋒：將製造寒蟬效應

2019-04-14 15:21

梵蒂岡國務卿盼中梵臨時協議「後有來者」

2019-04-14 14:42

被中共收繳胡耀邦房產 胡德華同意搬家被全家譴責

2019-04-14 14:00

習近平獲南非名譽博士新聞 陸媒基本消音

2019-04-14 12:16

影／未出世已爭寵 陸雙胞胎媽媽肚裡大打出手

2019-04-14 11:40

馬紹章：蔡政府執政 中共採「壓制式和統」戰略

2019-04-14 10:24

陸在南海打出第一口深海油氣井 提供大灣區能源

2019-04-14 09:33

日外相訪陸 習近平料6月赴日見安倍

2019-04-13 23:57

陸客來台觀光 存款要求放寬了

2019-04-13 23:57

日軍艦百年再登青島 陸：來者是客

2019-04-13 17:04

中日官方往來頻繁 中共代表團訪日

2019-04-13 14:24

蘇丹政變 恐衝擊一帶一路計畫

2019-04-13 13:05

北京經援委內瑞拉 美高度警惕

2019-04-13 13:05

「視覺中國」因黑洞照片版權被整改 官網已關閉

2019-04-12 21:11

孟晚舟被捕／報復升級？ 中國停購加拿大石油

2019-04-12 16:36

《北京觀察》團團一問 「視覺中國」被黑洞吞噬…

2019-04-12 16:34

宣稱擁黑洞照片版權 「視覺中國」遭圍剿 新華社也撻代

2019-04-12 16:32

視覺中國背景硬？ 總裁、董事長遭起底拿美加護照

2019-04-12 16:23

釣島風雲再起 抗中國艦隊日本增派3艘6千噸級大巡邏船

2019-04-12 12:01

中國科學家試驗在猴腦種植人腦基因 引爭議

2019-04-12 11:23

中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義

2019-04-12 08:48
看更多

熱門文章

中共造全球首款兩棲無人艇「海蜥蜴」 可發射短程導彈

2019-04-14 19:40

影／未出世已爭寵 陸雙胞胎媽媽肚裡大打出手

2019-04-14 11:40

被中共收繳胡耀邦房產 胡德華同意搬家被全家譴責

2019-04-14 14:00

習近平獲南非名譽博士新聞 陸媒基本消音

2019-04-14 12:16

百度搜索又騙人 陸客經歷苦難山寨港澳遊

2019-04-14 17:48

陸在南海鑽出首個深海油氣井 將供大灣區能源

2019-04-15 00:39

富家男擁房10棟 隱瞞身家當快遞有暖心原因

2019-04-15 10:29

競爭轉向協調 中日關係大進展

2019-04-15 00:29

梵蒂岡國務卿盼中梵臨時協議「後有來者」

2019-04-14 14:42

家屬今祭胡耀邦 數十名公安嚴密監視

2019-04-15 09:24

中國網媒首推訂閱制 財新：就算效果好挑戰仍大

2019-04-14 16:45

港人在台殺人案難以移交疑犯 港警嘆「盡力了」

2019-04-14 15:33

杭州39歲男子挖空心思求被捕 原因竟是想離婚

2019-04-14 20:07

馬雲再談996工作制：為工資加班難持久

2019-04-14 14:20

百年後返青島…日艦參加閱艦式 與中國海軍別苗頭

2019-04-14 17:53

佔中九子判刑以年計 黃之鋒：將製造寒蟬效應

2019-04-14 15:21

江蘇大爆炸案 又有17人被採刑事強制措施

2019-04-15 09:55

聲援許章潤 逾百名國際學者致函北京清華校長

2019-04-15 10:24

福州台農 把種苗賣過了黃河

2019-04-15 01:48

廈門柔性直流輸電 將供金馬

2019-04-15 01:46

德陽東方風電 奪1100MW風電專案

2019-04-15 01:48

姐姐妹妹來尬舞 滬台社區交流「以舞會友」

2019-04-15 09:05

中國嚴打論文抄襲 重懲8教授、警告38人

2019-04-14 17:27

擔任套路貸公司法律顧問 陸女律師被起訴引譁然

2019-04-14 12:01

任正非：華為不排除向蘋果供應5G芯片

2019-04-15 10:34

五月報稅潮 會計師：並非有海外所得就要課稅

2019-04-15 10:38

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

廣交會今登場 「穩外貿」挑戰大

2019-04-15 01:47

日外相訪中 與王毅共同主持中日經濟高層對話

2019-04-14 17:28

服務一對一 福州創業台青變多

2019-04-15 01:48

陳德銘：中國參與全球治理 不要自比是未來老大

2019-04-14 20:12

任正非談女兒孟晚舟被捕 「讓她成長變得堅強」

2019-04-15 10:51

落戶限制放寬 「房價不必然上漲」

2019-04-15 01:48

中馬東鐵復工 造價降 路線改

2019-04-15 00:47

人工授精後…陸母斑鱉死亡 全球只剩3隻

2019-04-15 00:42

廣西台商攜手華潤 開創南寧智能文創主題酒店

2019-04-15 08:55

北京瞭望／996與ICU的新話題

2019-04-15 00:21

大陸．資金．對策／台商境外公司取得香港稅務居民可能性分析

2019-04-14 23:19

陸五大保險業 買房不手軟

2019-04-14 23:19

陸媒：視覺中國勒索式維權吸納客戶

2019-04-14 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top