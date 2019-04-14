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中共造全球首款兩棲無人艇「海蜥蜴」 可發射短程導彈

2019-04-14 19:40聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中船重工武船集團官方微信發布，八日推出全球首款水陸兩棲智能無人防務快艇「海蜥蜴」，在雙柳基地順利驗收，正式交付青島無疆技術有限公司。這是中共全新兩棲登陸艇，可在無人島嶼「潛伏」八個月，而且能夠發射短程導彈

香港文匯網，「海蜥蜴」可按作戰要求進行隱蔽休眠、智能巡航、快速突擊和搶灘登陸，實現特戰隊員水上投送、邊防巡邏、近岸警戒、島礁機場防護等任務，堪稱海防領域利器。其中，「海蜥蜴」搭載有導彈垂直發射系統，可執行對空對海打擊任務。此外，還能與多種作戰系統平台深度融合，實現智能體系化作戰。

「海蜥蜴」總長12公尺，型寬4.14公尺，型深1.65公尺，設計吃水0.55公尺，採用獨特三船體流線結構和泵噴推進技術，底部安裝有可收縮式履帶行進機構，機艙內安裝多種武器。

其中，「海蜥蜴」船體底部兩側安裝有4組隱藏式履帶行走裝置，通過垂直升降機構控制收放，具備水陸兩棲作戰能力；船體使用鋁合金材質，重量僅為鋼質船體的三分之一，配備的柴油機驅動雙噴水引擎，允許其以最高50節(每小時92.6公里)的水面速度，和最高每小時20公里的陸地速度行進；搭載隱蔽休眠技術可在無人島嶼「潛伏」8個月；可攜帶包括武器系統、光電系統和雷達系統等多種任務載荷；攻擊能力方面，「海蜥蜴」裝備有兩挺機槍，還搭載有導彈垂直發射系統，可執行對空對海打擊任務。

「海蜥蜴」信息化能力極強，配備了北斗導航系統、多種類型雷達設備和計算機信息處理終端組成的先進導航、目標定位和火控系統，運用安裝在大型艦艇等作戰平台上的遠程操控系統控制快艇航行，能夠與天基導航定位系統、陸基戰區指揮系統、海基作戰系統平台深度融合，實現智能體系作戰。

據介紹，「海蜥蜴」的無線遙控距離約為50公里，其續航里程最高可達1200公里。在超出控制距離的情況下，「海蜥蜴」既可自主移動到安全地點隱匿，也可通過使用衛星等中繼通信方式進行超遠程控制，大幅提升「海蜥蜴」作戰半徑。

「海蜥蜴」由武船集團公司與青島無疆技術公司共同打造，是大陸軍民融合的典範。作為中國一款面向未來海防市場和國際客戶需求研發的高端智能海洋防務裝備，「海蜥蜴」在全球競爭中優勢突出：一是在無人快艇上實現了水陸兩棲。目前全球，水陸兩棲無人快艇此前還是空白領域，「海蜥蜴」成功填補該領域國際空白；二是高度智能攻擊力強；三是能與多種作戰系統平台深度融合，實現體系作戰。

推出全球首款水陸兩棲智能無人防務快艇「海蜥蜴」，可「潛伏」八個月，而且能夠發射短...
推出全球首款水陸兩棲智能無人防務快艇「海蜥蜴」，可「潛伏」八個月，而且能夠發射短程導彈。（香港文匯網）
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