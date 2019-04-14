中共造全球首款兩棲無人艇「海蜥蜴」 可發射短程導彈

2019-04-14 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中船重工武船集團官方微信發布，八日推出全球首款水陸兩棲智能無人防務快艇「海蜥蜴」，在雙柳基地順利驗收，正式交付青島無疆技術有限公司。這是中共全新兩棲登陸艇，可在無人島嶼「潛伏」八個月，而且能夠發射短程導彈。

據香港文匯網，「海蜥蜴」可按作戰要求進行隱蔽休眠、智能巡航、快速突擊和搶灘登陸，實現特戰隊員水上投送、邊防巡邏、近岸警戒、島礁機場防護等任務，堪稱海防領域利器。其中，「海蜥蜴」搭載有導彈垂直發射系統，可執行對空對海打擊任務。此外，還能與多種作戰系統平台深度融合，實現智能體系化作戰。

「海蜥蜴」總長12公尺，型寬4.14公尺，型深1.65公尺，設計吃水0.55公尺，採用獨特三船體流線結構和泵噴推進技術，底部安裝有可收縮式履帶行進機構，機艙內安裝多種武器。

其中，「海蜥蜴」船體底部兩側安裝有4組隱藏式履帶行走裝置，通過垂直升降機構控制收放，具備水陸兩棲作戰能力；船體使用鋁合金材質，重量僅為鋼質船體的三分之一，配備的柴油機驅動雙噴水引擎，允許其以最高50節(每小時92.6公里)的水面速度，和最高每小時20公里的陸地速度行進；搭載隱蔽休眠技術可在無人島嶼「潛伏」8個月；可攜帶包括武器系統、光電系統和雷達系統等多種任務載荷；攻擊能力方面，「海蜥蜴」裝備有兩挺機槍，還搭載有導彈垂直發射系統，可執行對空對海打擊任務。

「海蜥蜴」信息化能力極強，配備了北斗導航系統、多種類型雷達設備和計算機信息處理終端組成的先進導航、目標定位和火控系統，運用安裝在大型艦艇等作戰平台上的遠程操控系統控制快艇航行，能夠與天基導航定位系統、陸基戰區指揮系統、海基作戰系統平台深度融合，實現智能體系作戰。

據介紹，「海蜥蜴」的無線遙控距離約為50公里，其續航里程最高可達1200公里。在超出控制距離的情況下，「海蜥蜴」既可自主移動到安全地點隱匿，也可通過使用衛星等中繼通信方式進行超遠程控制，大幅提升「海蜥蜴」作戰半徑。