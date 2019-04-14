佔中九子判刑以年計 黃之鋒：將製造寒蟬效應

2019-04-14 15:21 世界日報 香港新聞組／香港14日電



佔中九子被控公眾妨擾罪一案，全部被告均有一項或兩項控罪罪成。2014年在雨傘運動期間任學民思潮召集人的黃之鋒13日表示，判刑以年計算將會製造寒蟬效應，成為日後影響公民參與抗命的一個考量。

香港01報導，2014年至今，多名參與社會運動的抗爭者相繼入獄，佔中九子亦將於本月24日判刑。

黃之鋒表示，連同因暴動案入獄的抗爭者，加上預料將會入獄的佔中九子，已有將近有30人因參與社會運動而判入獄，判刑更是以年計算。

黃之鋒相信，五年前抗爭者發動社會運動時，應該沒有想過判刑是會以年計算，認為是次判刑將製造寒蟬效應。他說，日後發動公民抗命時，監禁刑期會成其中一個考量，但相信大家仍會克守犧牲、承擔，以及非暴力的精神及原則。

明報報導，對於有指「佔中三子」是代學生領袖坐監，黃之鋒為此感到壓力，承認當時學生的影響力和主導能力非常大，但強調整場運動環環相扣，若無「重奪公民廣場」，市民就不會在政府總部外留守，亦不會觸發警方施放催淚彈及佔中啟動。

佔中發起人陳健民、戴耀廷等在聆訊中披露，運動後期由學生主導。黃之鋒說，「重奪公民廣場（政府總部東翼前地）」是突發行動，事前沒知會佔中三子和民主派政團成員，主要考慮說了出去就無法成事。

報導指出，黃指出，歷史上民主運動都有比較溫和及進取的陣營，這從來都可以理解。他又說，2014年9月26日晚至9月28日晚，自己都因「重奪公民廣場」行動而被拘留在警署，故不在占領運動現場。黃之鋒因該案一度被上訴庭判監6個月，及後在終院上訴得直， 推翻判刑。

公民黨前主席、資深大律師余若薇認為，佔中9人的影響力、理念及堅持或會感染更多人，成為繼續抗爭的動力，「有時逆境之中也會產生一線希望」。