港人在台殺人案難以移交疑犯 港警嘆「盡力了」

2019-04-14 15:33 世界日報 香港新聞組／香港14日電



港人陳同佳在台灣殺人案，他已就清洗黑錢罪認罪，將於本月29日判刑，有機會即時獲釋。警務處長盧偉聰昨日表示，案件仍在法庭審訊階段，並指在現有法律框架下，警方盡了努力，交由法庭判決。

明報報導，政府一直希望可以在7月前完成修訂《逃犯條例》，以便可在處理台灣殺人案疑犯陳同佳獲釋前作移交，惟陳同佳前日認罪，由於他已被還押逾1年，若最終刑期在1年以下，扣除已還押時間，陳或可即時獲釋。

保安局長李家超前日透露，局方已透過台灣的「台港經濟文化合作策進會」和香港的「港台經濟文化合作協進會」平台，向台方提出盡快見面商討案件。

報導指出，港台經濟文化合作協進會主席李大壯表示，該會的秘書處未向他詳細報告局方的要求，故不掌握情。他又指該會一直有與台灣方面就「老百姓的事」保持密切溝通，可以做的一定會做，但「即使我們想做，別人亦會出很多難題」。他又稱，在一個中國原則下萬事可商量，香港是根據規定處理兩岸問題，就個別事件特區政府和台灣當局沒有正常化機制處理，故要用其他平台。

對於有關情，盧偉聰昨稱，期望立法會討論的相關法例能有進展，倘有進展，警方會有進一步行動。

報導說，獲建制派支持出任法案委員會主席的謝偉俊表示，在本月29日前通過修例是不可能，但暫時未知道陳同佳判刑多久，難言他一定會在29日就獲釋。至於如何安排會議以加快修例進度，他說要在17日開首次會議後才處理。