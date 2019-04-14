親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓冰登上時尚雜誌 王世堅羞回：和我女兒一樣漂亮

港人在台殺人案難以移交疑犯 港警嘆「盡力了」

2019-04-14 15:33世界日報 香港新聞組／香港14日電

港人陳同佳在台灣殺人案，他已就清洗黑錢罪認罪，將於本月29日判刑，有機會即時獲釋。警務處長盧偉聰昨日表示，案件仍在法庭審訊階段，並指在現有法律框架下，警方盡了努力，交由法庭判決。

明報報導，政府一直希望可以在7月前完成修訂《逃犯條例》，以便可在處理台灣殺人案疑犯陳同佳獲釋前作移交，惟陳同佳前日認罪，由於他已被還押逾1年，若最終刑期在1年以下，扣除已還押時間，陳或可即時獲釋。

保安局長李家超前日透露，局方已透過台灣的「台港經濟文化合作策進會」和香港的「港台經濟文化合作協進會」平台，向台方提出盡快見面商討案件。

報導指出，港台經濟文化合作協進會主席李大壯表示，該會的秘書處未向他詳細報告局方的要求，故不掌握情。他又指該會一直有與台灣方面就「老百姓的事」保持密切溝通，可以做的一定會做，但「即使我們想做，別人亦會出很多難題」。他又稱，在一個中國原則下萬事可商量，香港是根據規定處理兩岸問題，就個別事件特區政府和台灣當局沒有正常化機制處理，故要用其他平台。

對於有關情，盧偉聰昨稱，期望立法會討論的相關法例能有進展，倘有進展，警方會有進一步行動。

報導說，獲建制派支持出任法案委員會主席的謝偉俊表示，在本月29日前通過修例是不可能，但暫時未知道陳同佳判刑多久，難言他一定會在29日就獲釋。至於如何安排會議以加快修例進度，他說要在17日開首次會議後才處理。

香港殺人

相關新聞

馬紹章：蔡政府執政 中共採「壓制式和統」戰略

2019-04-14 10:24

影／未出世已爭寵 陸雙胞胎媽媽肚裡大打出手

2019-04-14 11:40

陸在南海打出第一口深海油氣井 提供大灣區能源

2019-04-14 09:33

陸客來台觀光 存款要求放寬了

2019-04-13 23:57

佔中九子判刑以年計 黃之鋒：將製造寒蟬效應

2019-04-14 15:21

梵蒂岡國務卿盼中梵臨時協議「後有來者」

2019-04-14 14:42

被中共收繳胡耀邦房產 胡德華同意搬家被全家譴責

2019-04-14 14:00

習近平獲南非名譽博士新聞 陸媒基本消音

2019-04-14 12:16

日外相訪陸 習近平料6月赴日見安倍

2019-04-13 23:57

日軍艦百年再登青島 陸：來者是客

2019-04-13 17:04

中日官方往來頻繁 中共代表團訪日

2019-04-13 14:24

蘇丹政變 恐衝擊一帶一路計畫

2019-04-13 13:05

北京經援委內瑞拉 美高度警惕

2019-04-13 13:05

「視覺中國」因黑洞照片版權被整改 官網已關閉

2019-04-12 21:11

孟晚舟被捕／報復升級？ 中國停購加拿大石油

2019-04-12 16:36

《北京觀察》團團一問 「視覺中國」被黑洞吞噬…

2019-04-12 16:34

宣稱擁黑洞照片版權 「視覺中國」遭圍剿 新華社也撻代

2019-04-12 16:32

視覺中國背景硬？ 總裁、董事長遭起底拿美加護照

2019-04-12 16:23

釣島風雲再起 抗中國艦隊日本增派3艘6千噸級大巡邏船

2019-04-12 12:01

中國科學家試驗在猴腦種植人腦基因 引爭議

2019-04-12 11:23

黑洞、國旗照片都要錢 視覺中國被關站整改

2019-04-12 10:24

報復孟晚舟被捕？中國停購加拿大石油

2019-04-12 09:06

中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義

2019-04-12 08:48

法政匯思：香港法治威脅來自北京

2019-04-12 00:40
看更多

熱門文章

大陸瀕危斑鱉人工授精後死亡 全球僅剩3隻

2019-04-14 10:42

陸在南海打出第一口深海油氣井 提供大灣區能源

2019-04-14 09:33

陸餐飲外賣龍頭 大砍千人

2019-04-14 00:30

習近平獲南非名譽博士新聞 陸媒基本消音

2019-04-14 12:16

「活化石」中華鱘放歸長江

2019-04-13 23:57

馬紹章：蔡政府執政 中共採「壓制式和統」戰略

2019-04-14 10:24

彭博資訊專欄／看中國經濟 眼光要更遠

2019-04-14 00:45

陸客來台觀光 存款要求放寬了

2019-04-13 23:57

影／未出世已爭寵 陸雙胞胎媽媽肚裡大打出手

2019-04-14 11:40

被中共收繳胡耀邦房產 胡德華同意搬家被全家譴責

2019-04-14 14:00

澳門台灣週登場 台灣金曲歌王獻唱

2019-04-13 20:10

日外相訪陸 習近平料6月赴日見安倍

2019-04-13 23:57

上海巡禮／一分鐘診所 輕症患者免奔波

2019-04-13 23:57

港大學者：涉六四微博貼文 7年被刪上千條

2019-04-14 09:56

中共重提青年下鄉 早已有跡可尋

2019-04-13 20:12

胡耀邦逝世30周年 追思會悄然舉行

2019-04-14 11:14

梵蒂岡國務卿盼中梵臨時協議「後有來者」

2019-04-14 14:42

A股企業掀減碼持股潮

2019-04-14 00:29

MSCI整併A股指數 延遲

2019-04-14 00:27

黑洞照片版權事件發酵 視覺中國目標價遭下調

2019-04-14 00:29

馬雲再談996工作制：為工資加班難持久

2019-04-14 14:20

當年物價狂飆 盒馬鮮生撤夢回民國海報

2019-04-13 21:42

陸Q1GDP增幅 估力守6.3%

2019-04-14 00:27

陸股指數轉換 MSCI延後五個月

2019-04-14 00:10

一個月內第二次 北京懷柔區發生3級地震

2019-04-14 14:27

中國網媒首推訂閱制 財新：就算效果好挑戰仍大

2019-04-14 16:45

港人在台殺人案難以移交疑犯 港警嘆「盡力了」

2019-04-14 15:33

擔任套路貸公司法律顧問 陸女律師被起訴引譁然

2019-04-14 12:01

陸媒：視覺中國勒索式維權吸納客戶

2019-04-14 11:47

佔中九子判刑以年計 黃之鋒：將製造寒蟬效應

2019-04-14 15:21

中共政法委：保護智財權 沒要搞垮視覺中國

2019-04-14 14:24

7年「消失」1056條 港大學者：微博人手逐條刪六四帖

2019-04-14 15:48

台灣桌遊蓬勃 上海設計師取經創交流平台

2019-04-14 13:32

陸企人物／林捷高起點創業 撞壁中拚轉型

2019-04-14 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top