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馬紹章：蔡政府執政 中共採「壓制式和統」戰略

2019-04-14 10:24聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中共軍機日前越過台海中線，台海情勢又陷緊張，前海基會副董事長馬紹章指出，民進黨全面執後，中共採取「壓制式」和平統一戰略；而「壓制式」和平統一，主要表現在外交與軍事兩個方面。

馬紹章於遠見華人精英論壇發表評論指出，中共兩架殲11戰機飛越海峽中線，停留超過十分鐘，顯然是有意為之。反對兩岸簽署和平協議者，現在應發現，如果海峽中線是寫在白紙黑字上，或許我們現在可運用工具更多，講話可更大聲，外界支持也更有理，而不只是蔡總統一句空洞的「強勢驅離」而已，甚至於大陸越線之舉根本就不會發生。

馬紹章認為，在蔡英文執政後，大陸的戰略需要開始出現了巨大變化，這才是台灣最需要警惕之處。不過，他指出，大陸戰略需要改變，並不意味著大陸要走向武力統一，因為武統仍是成本最高，風險變化最多的選項，它仍然是大陸最後且最不得已的選項。

馬紹章說，大陸戰略需要當然是隨美陸台三角互動而變化，當全面執政的民進黨拒絕九二共識且一面倒向美國之後，大陸的戰略需要也隨之調整。

他認為，和平統一依舊是大陸的戰略，但和平統一也有不同的形式。最早期是宣傳式的和平統一，接著到交流式的和平統一，民進黨全面執後，則進入壓制式的和平統一。

馬紹章指出，陸美的實力差距縮小，提供大陸壓制式和平統一的條件，大陸在對台的表現上，也敢於嘗試強硬之舉。壓制式的和平統一，主要表現在外交與軍事兩個方面。過去近三年的時間，大陸從各方面壓制台灣的國際空間，強度是前所未有，除了國際組織之外，即使是民營企業也不例外。在軍事上，大陸機艦繞台的次數也是前所未見，甚至已成了家常便飯。

馬紹章說，最近飛越海峽中線，停留超過十分鐘，當然是配合戰略需要的有意之舉。這不僅是對美台近期作為的抗議，也是對台灣的警告，表示未來還可能有更多的作為，更是對美國的示威，表示大陸不會坐視美國對台灣的協助與利用。

他表示，大陸實力增強的結果之一，可用的工具愈多，變化愈多，效度更強。就飛越海峽中線而言，大陸本來就不承認有這一條中線，過去遵守是因為實力不足且不符戰略需要。或者說，過去飛越海峽中線的成本大於效益，但現在情勢逆轉，可看出，大陸似已認為飛越海峽中線更符合其戰略需要。

他認為，未來大陸可能在停留時間、飛機數量、飛機機型、飛越頻率、飛越地點採取各種變化組合的強度，這些恐怕都不是一句「強勢驅離」可有效應對。海峽中線不僅具軍事意義，也具心理意義，台灣萬不可輕忽其後續變化與效應。

至於和平協議，馬紹章認為，白紙黑字的協議本身就隱含了成本，因為破壞的一方將失去國際信用，而信用是無價的。台灣要思考的不是和平協議有沒有效的問題，而是如何讓它有效的問題。現在看來，台灣不僅應該推動和平協議，而且應把海峽中線也納入和平協議之中。

他指出，大陸的戰略需要正在改變之中，和平協議即具有扭轉此一變化的動能，讓大陸從壓制式和平統一再回到交流式和平統一。這是對兩岸都有利的最佳選擇，大陸可以全心應對內外問題，台灣可以得到發展的時間與機會，但機會之窗稍縱即逝。

海基會前副董事長馬紹章。(工商協進會網站)
海基會前副董事長馬紹章。(工商協進會網站)
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海峽中線民進黨中共

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