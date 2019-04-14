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影／全球最大飛機有雙機身、想送衛星上太空 處女航成功！　

賴清德說了十個不 這一「不」最讓人費解

陸在南海打出第一口深海油氣井 提供大灣區能源

2019-04-14 09:33聯合報 記者羅印冲╱即時報導

據美國之音，中共國營公司近日在南海打出第一口深海油氣井，計畫開始液化天然氣的開採，向粵港澳大灣區提供能源。

報導指，這口深水井是中國第一座深水半潛式鑽井平台「海洋石油981」勘鑽的。中國海洋石油集團（中海油）網站刊登的消息說，這口深水井位於南海東部水域，是一口大斜度定向井，井深4660公尺，垂直深度2529公尺。

香港南華早報援引中國能源網首席信息官韓曉平的話說，這口深水井是中國實現的技術突破，因為這是美國、英國和其他西方國家的通行鑽探方式。

他說，這口深水井的完鑽顯示，中國正在縮小與這些西方國家的差距。

報導說，這口深水井將用於液化天然氣的開採，採集的液化天然氣計畫送到中海油位於珠海高嵐港的終端碼頭。完成處理後，南海開採的液化天然氣將向粵港澳大灣區的七千萬人口提供能源供給。

韓曉平說，如果液化天然氣能夠從中海油位於珠海的終端碼頭，通過管道直接向粵港澳大灣區輸送，將會減少能源公司的很多運輸費用，當地居民也會受益。

報導並指，中國這台深水鑽井平台最開始是在與越南有爭端的水域執行鑽探，2014年在中越間引發強烈的爭執。此後，這台鑽井平台就移往南海的縱深地帶執行鑽探。

中海油的網站說，這台鑽井平台2015年進入東南亞海域，一共完成32口探井的勘鑽，最深達1721公尺。近日在南海東部水域完鑽的油氣井，是中海油的鑽井平台打出的第一口深海開發井。

中國「海洋石油981」深海鑽井平台在與越南有爭議的南海進行開發活動。路透
中國「海洋石油981」深海鑽井平台在與越南有爭議的南海進行開發活動。路透
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南海碼頭東南亞

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