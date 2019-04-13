親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸客來台觀光 存款要求放寬了

2019-04-13 23:57聯合報 記者許依晨／台北報導

為促進陸客來台觀光，政府放寬陸客申辦來台條件。 圖／聯合報系資料照片
為促進陸客來台觀光，政府放寬陸客申辦來台條件。 圖／聯合報系資料照片
分享

為促進陸客來台觀光，政府放寬陸客申辦來台條件，包括調降陸客應備存款條件從新台幣廿萬元至十萬元、並放寬可以其他國家有效簽證取代財力證明等，陸客來台觀光新規十五日正式上路。大陸組團業者認為新措施「有誠意」，可提高大陸年輕人來台觀光意願。

新規放寬陸客來台觀光存款條件，從原本新台幣廿萬元降至十萬元。此外，考量大陸地區人民已持有美國、加拿大、英國等國家有效簽證，在台滯留風險較低，開放陸客得以持有經主管機關公告的其他國家有效簽證，取代財力證明，申請來台觀光。

另一方面，過去陸客辦理俗稱「大通證」的往來台灣通行證時，必須回到戶籍地辦理。大陸國家移民管理局發布，自今年四月一日起，大陸居民可在全大陸任一出入境管理窗口辦理大通證，即不受戶籍地、居住地等條件限制，大陸居民均可在異地申辦大通證，大陸民眾來台灣觀光將更方便。

來台門檻降低、辦證便利性提高，兩岸旅行業者普遍認為有助吸引陸客來台觀光。旅行公會全國聯合會召集人李奇嶽表示，大陸是許多國家觀光業的最大客源國，目前各國紛紛放寬對陸客的簽證門檻，甚至是免簽。但兩岸關係特殊，陸客來台要辦理大通證和入台證相較他國入境麻煩，不過，他認為，只要簽證門檻能降低，對於吸引陸客或多或少都是有幫助的。

台旅會北京辦事處表示，大陸組團社業者認為新措施足以表達善意，並對於持有美、加、英、日等國有效簽證免財力證明措施，將更便利赴台旅遊。

至於大陸民眾可在異地申辦出入境證件，台旅會北京辦事處指出，對於有潛在赴台遊意向的人勢必有催化作用，不過由於目前赴台旅遊仍不能跨省區組團、異地參團，對於自由行的提升較有助益。

陸客簽證北京

相關新聞

日外相訪陸 習近平料6月赴日見安倍

2019-04-13 23:57

日軍艦百年再登青島 陸：來者是客

2019-04-13 17:04

中日官方往來頻繁 中共代表團訪日

2019-04-13 14:24

蘇丹政變 恐衝擊一帶一路計畫

2019-04-13 13:05

北京經援委內瑞拉 美高度警惕

2019-04-13 13:05

「視覺中國」因黑洞照片版權被整改 官網已關閉

2019-04-12 21:11

孟晚舟被捕／報復升級？ 中國停購加拿大石油

2019-04-12 16:36

《北京觀察》團團一問 「視覺中國」被黑洞吞噬…

2019-04-12 16:34

宣稱擁黑洞照片版權 「視覺中國」遭圍剿 新華社也撻代

2019-04-12 16:32

視覺中國背景硬？ 總裁、董事長遭起底拿美加護照

2019-04-12 16:23

釣島風雲再起 抗中國艦隊日本增派3艘6千噸級大巡邏船

2019-04-12 12:01

中國科學家試驗在猴腦種植人腦基因 引爭議

2019-04-12 11:23

黑洞、國旗照片都要錢 視覺中國被關站整改

2019-04-12 10:24

報復孟晚舟被捕？中國停購加拿大石油

2019-04-12 09:06

中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義

2019-04-12 08:48

法政匯思：香港法治威脅來自北京

2019-04-12 00:40

受賄3億 曾訪台灣的甘肅原省委書記判刑12年

2019-04-11 14:47

港中英街被分割 與朝鮮38度線、柏林圍牆齊名

2019-04-11 12:45

佔中被告陳情：學生若世故 誰改變社會

2019-04-11 12:44

佔中判決是政治報復？林鄭否認

2019-04-11 12:43

中美同意設貿易協定監督機制

2019-04-11 11:57

微軟和中共解放軍院校合研AI人工智能

2019-04-11 11:44

用推特觀看境外網站 蘇州廣電總台總監被撤職

2019-04-11 11:32

中國3月CPI回升至2.3% 符合預期

2019-04-11 11:32

從九二共識到一國兩制：依賴中共，就是通往奴役之路

2019-04-11 11:19

掰走兵馬俑手指的美國人慘了 中國告他坐牢20年

2019-04-11 09:29

當務實人民幣工作者又「被台獨」

2019-04-04 09:13
看更多

熱門文章

外資暫止步 A股納MSCI 中國全股票指數推遲5個月

2019-04-13 09:02

蘇丹政變 恐衝擊一帶一路計畫

2019-04-13 13:05

馬雲：能做996是福氣但不強制 幸福是奮鬥出來的

2019-04-13 13:03

逼退韓國 大陸造船接單量Q1拿下全球第一

2019-04-13 15:39

牛蛙砧板上喵喵叫 廚師決定養他

2019-04-13 11:12

日軍艦百年再登青島 陸：來者是客

2019-04-13 17:04

日男違規過馬路 滬警：這不是100年前向中國法律道歉

2019-04-13 16:13

互聯網第四、外賣第一股撐不住 美團爆裁員千人

2019-04-13 13:15

史上預售最快破億 《復仇者聯盟4》大陸加開淩晨3點場

2019-04-13 10:00

1,400箱台灣水果 鴻海鄭州廠員工1.5小時搶購一空

2019-04-13 14:51

北京經援委內瑞拉 美高度警惕

2019-04-13 13:05

奔馳才交車就漏油 西安女研究生爬車頂哭訴維權

2019-04-13 12:44

4歲女童處女膜損傷 幼稚園負責人涉強姦被刑拘

2019-04-13 09:27

吊50米高電塔呼呼大睡… 中國工人把網友嚇到腿軟

2019-04-13 12:44

狼性文化作崇 中國勞工甩不開血汗加班夢魘

2019-04-13 14:22

中日官方往來頻繁 中共代表團訪日

2019-04-13 14:24

痔瘡藥惡搞黑洞 「像人體器官…」業者涉侵權

2019-04-13 16:48

澳門台灣週登場 台灣金曲歌王獻唱

2019-04-13 20:10

劉強東談996：混日子的不是我兄弟

2019-04-13 13:03

中共重提青年下鄉 早已有跡可尋

2019-04-13 20:12

日本男違規還頂撞 上海警：向中國法律道歉

2019-04-13 13:44

港航瀕危 傳配售股票20億港元

2019-04-13 15:05

揪論文抄襲教授 陸一口氣處分8人、警告38人

2019-04-13 10:45

當年物價狂飆 盒馬鮮生撤夢回民國海報

2019-04-13 21:42

成何體統 東莞醫院候診區播色情片

2019-04-13 12:26

中國境內外國留學人員 南韓5萬人居冠

2019-04-13 13:39

反了 香港中聯辦倒掛五星國旗道歉

2019-04-13 12:03

陸餐飲外賣龍頭 大砍千人

2019-04-14 00:30

彭博資訊專欄／看中國經濟 眼光要更遠

2019-04-14 00:45

胡耀邦逝世30週年 私人追思會悄悄舉行

2019-04-13 14:24

深圳暴雨10工人死 未依規停工釀人禍

2019-04-13 11:45

「活化石」中華鱘放歸長江

2019-04-13 23:57

日外相訪陸 習近平料6月赴日見安倍

2019-04-13 23:57

A股企業掀減碼持股潮

2019-04-14 00:29

MSCI整併A股指數 延遲

2019-04-14 00:27

陸Q1GDP增幅 估力守6.3%

2019-04-14 00:27

上海巡禮／一分鐘診所 輕症患者免奔波

2019-04-13 23:57

黑洞照片版權事件發酵 視覺中國目標價遭下調

2019-04-14 00:29

陸客來台觀光 存款要求放寬了

2019-04-13 23:57

陸股指數轉換 MSCI延後五個月

2019-04-14 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top