陸客來台觀光 存款要求放寬了

2019-04-13 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北報導



為促進陸客來台觀光，政府放寬陸客申辦來台條件。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為促進陸客來台觀光，政府放寬陸客申辦來台條件，包括調降陸客應備存款條件從新台幣廿萬元至十萬元、並放寬可以其他國家有效簽證取代財力證明等，陸客來台觀光新規十五日正式上路。大陸組團業者認為新措施「有誠意」，可提高大陸年輕人來台觀光意願。

新規放寬陸客來台觀光存款條件，從原本新台幣廿萬元降至十萬元。此外，考量大陸地區人民已持有美國、加拿大、英國等國家有效簽證，在台滯留風險較低，開放陸客得以持有經主管機關公告的其他國家有效簽證，取代財力證明，申請來台觀光。

另一方面，過去陸客辦理俗稱「大通證」的往來台灣通行證時，必須回到戶籍地辦理。大陸國家移民管理局發布，自今年四月一日起，大陸居民可在全大陸任一出入境管理窗口辦理大通證，即不受戶籍地、居住地等條件限制，大陸居民均可在異地申辦大通證，大陸民眾來台灣觀光將更方便。

來台門檻降低、辦證便利性提高，兩岸旅行業者普遍認為有助吸引陸客來台觀光。旅行公會全國聯合會召集人李奇嶽表示，大陸是許多國家觀光業的最大客源國，目前各國紛紛放寬對陸客的簽證門檻，甚至是免簽。但兩岸關係特殊，陸客來台要辦理大通證和入台證相較他國入境麻煩，不過，他認為，只要簽證門檻能降低，對於吸引陸客或多或少都是有幫助的。

台旅會北京辦事處表示，大陸組團社業者認為新措施足以表達善意，並對於持有美、加、英、日等國有效簽證免財力證明措施，將更便利赴台旅遊。

至於大陸民眾可在異地申辦出入境證件，台旅會北京辦事處指出，對於有潛在赴台遊意向的人勢必有催化作用，不過由於目前赴台旅遊仍不能跨省區組團、異地參團，對於自由行的提升較有助益。