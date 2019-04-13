馬雲：能做996是福氣但不強制 幸福是奮鬥出來的

2019-04-13 13:03 世界日報 北京13日電



能做996是一種巨大的福氣 馬雲發微博：我們不缺8小時上班很舒服的人 張詒宣 分享 facebook

阿里巴巴集團董事長馬雲12日晚發微博回應996工時制話題，他表示：「不為996辯護，但向奮鬥者致敬」馬雲稱，「任何公司不應該，也不能強制員工996」，而「阿里巴巴從來也都提倡，認真生活，快樂工作！但是年輕人自己要明白，幸福是奮鬥出來的！」

新京報報導，阿里巴巴官方公眾號12日披露，11日馬雲在阿里巴巴內部交流活動上分享了其對於996的觀點。

「我個人認為，能做996是一種巨大的福氣」，馬雲稱，「如果你年輕的時候不996，你什麼時候可以996？」馬雲表示，並不是所有做996的人都有這個機會真正做一些有價值、有意義並且還能夠有成就感的事。

「我為什麼是大頭目？因為我付出的時間比他們多。我除了上課考試以外，做學生會工作花的時間比任何人都多。」馬雲也談到了阿里巴巴對員工的要求。他說，我們不缺8小時上班很舒服的人，但是公司的使命要求員工在8個小時以外去學習、提升，「如果你熱愛（工作），其實12個小時不算太長」。

報導引述馬雲說：「這就是生活，你選擇了一個中國今天排名第一的公司，第一是要付出代價的。」

報導稱，馬雲還在微博上表示：「今天很多年輕人都面臨這個問題，我想，如果你選擇通過奮鬥努力贏得自己的幸福和成功，可以認真思考一下我下面的話；但是如果你希望自己的未來比普通人幸福快樂，但又不願意付出比普通人更努力的代價，那麼那些合法合情合理，永遠正確的話更適合你。」