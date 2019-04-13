親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職LIVE／再戰羅德王柏融不動五棒 暫卸守備任務

蘇丹政變 恐衝擊一帶一路計畫

2019-04-13 13:05世界日報 北京13日電

蘇丹變天北京謹慎回應 有學者稱一帶一路將更審慎求實 UCD匯入
蘇丹變天北京謹慎回應 有學者稱一帶一路將更審慎求實 UCD匯入
分享

非洲國家蘇丹發生軍事政變，該國領導人巴席爾11日遭軍方罷黜軟禁，內閣被解散，釋放所有政治犯，軍方成立軍事委員會在過渡期管理國家。美國之音報導，中國外交部12日回應稱，中方正密切關注蘇丹局勢發展。與此同時，蘇丹政變對中國在相關國家和地區的巨額投資項目的風險、和正在積極推進中的一帶一路計畫會產生何種影響，分析人士看法不一。

據報導，中國外交部12日下午的例行記者會上，蘇丹局勢是媒體關注的熱點。外交部發言人陸慷表示，中方密切關注蘇丹局勢發展，相信蘇方有能力處理好自己的內部事務，並且多次提到中國與蘇丹的友好關係。

報導稱，在問到中國是否承認蘇丹軍方的臨時委員會時，陸慷回應稱，中方不干涉其他國家內政，同時希望各國也不要干涉其他國家內政。

巴席爾任內多次訪問過中國。2018年9月，他到北京參加中非合作論壇時對習近平表示，蘇丹讚賞並支持「一帶一路」倡議，支持建設更加緊密的中非命運共同體。今年2月，習近平與巴席爾互致賀電，慶祝兩國建交60周年。

報導指出，西方國家批評中國的「一帶一路」缺乏透明度，致使部分國家陷入債務陷阱。一些中國民眾對中國政府主導的對外投資和巨額援助也表示不滿。

報導說，中國獨立金融學者賀江兵認為，中國當局的一帶一路缺乏風險評估，投資難以得到保障。

中國人民大學國際關係學院的時殷弘教授持不同觀點。他表示，這次蘇丹政變除了產生一些不穩定的效應外，總體來看不會對中國在該國投資有根本影響，同時中國也在積累經驗，人們將看到更加審慎、求實的一帶一路。

中國在蘇丹擁有大量投資、能源、基礎設施建設等項目，具體數額不詳，蘇丹政局突變之時，中國在蘇丹的利益能否得到保障尤為受到關注。報導說，早在2012年，《青年參考》雜誌的文章顯示，據中國國家統計局的統計，蘇丹是中國對非洲直接投資的重點國家之一，也是中國對非洲投資最多的國家。

儘管中國外交部聲稱，不論蘇丹局勢如何變化，中方將繼續推進與蘇丹的友好合作關係。然而，中國政府目前還沒有明確表示承認蘇丹新政權。4月下旬，中國將召開第二屆「一帶一路」論壇。蘇丹方面是否將派人參加會議，蘇丹新政府對華政策是否出現變數，有待後續觀察。

蘇丹一帶一路外交部

相關新聞

孟晚舟被捕／報復升級？ 中國停購加拿大石油

2019-04-12 16:36

《北京觀察》團團一問 「視覺中國」被黑洞吞噬…

2019-04-12 16:34

宣稱擁黑洞照片版權 「視覺中國」遭圍剿 新華社也撻代

2019-04-12 16:32

視覺中國背景硬？ 總裁、董事長遭起底拿美加護照

2019-04-12 16:23

釣島風雲再起 抗中國艦隊日本增派3艘6千噸級大巡邏船

2019-04-12 12:01

中國科學家試驗在猴腦種植人腦基因 引爭議

2019-04-12 11:23

黑洞、國旗照片都要錢 視覺中國被關站整改

2019-04-12 10:24

報復孟晚舟被捕？中國停購加拿大石油

2019-04-12 09:06

中國頭號親善大使：探究熊貓外交的淵源與意義

2019-04-12 08:48

法政匯思：香港法治威脅來自北京

2019-04-12 00:40

受賄3億 曾訪台灣的甘肅原省委書記判刑12年

2019-04-11 14:47

港中英街被分割 與朝鮮38度線、柏林圍牆齊名

2019-04-11 12:45

佔中被告陳情：學生若世故 誰改變社會

2019-04-11 12:44

佔中判決是政治報復？林鄭否認

2019-04-11 12:43

中美同意設貿易協定監督機制

2019-04-11 11:57

微軟和中共解放軍院校合研AI人工智能

2019-04-11 11:44

用推特觀看境外網站 蘇州廣電總台總監被撤職

2019-04-11 11:32

中國3月CPI回升至2.3% 符合預期

2019-04-11 11:32

從九二共識到一國兩制：依賴中共，就是通往奴役之路

2019-04-11 11:19

掰走兵馬俑手指的美國人慘了 中國告他坐牢20年

2019-04-11 09:29

香港占中9被告陳情完成 24日判決

2019-04-11 00:06

澳門中聯辦：台灣不要旁觀缺席粵港澳大灣區

2019-04-10 22:04

驅離共機 國台辦：不要玩火 陸委會回批：狂妄無知

2019-04-10 20:08

滬港學者討論一國兩制方案 兩岸將出現四個熱潮

2019-04-10 19:43

占中判決被指政治報復 林鄭月娥：刑事檢控不受干預

2019-04-10 19:40

搞權色交易 深圳前政法委書記李華楠遭雙開

2019-04-10 19:36

環時社評：「台灣關係法」必輸給「反分裂國家法」

2019-04-10 19:31

美官員訪台 中共外交部：嚴重違反美方承諾

2019-04-10 17:43

歐盟指占中案裁決有不利影響 陸嗆無權干涉

2019-04-10 17:41

國台辦：陸委會沒資格對香港說三道四、信口䧳黃

2019-04-10 13:34

當務實人民幣工作者又「被台獨」

2019-04-04 09:13
看更多

熱門文章

鬥牛犬遭丟入寵物店水缸 主人竟在一旁拍攝看牠溺斃

2019-04-12 14:36

視覺中國背景硬？ 總裁、董事長遭起底拿美加護照

2019-04-12 16:23

銷售寒冬！金立手機官方網站關閉 大陸手機銷售額連二年衰退

2019-04-12 21:20

外資暫止步 A股納MSCI 中國全股票指數推遲5個月

2019-04-13 09:02

大陸人不瘋小龍蝦了？世足賽後價格一路暴跌

2019-04-12 14:29

挺共五毛中國網紅 找外媒哭訴丈夫被捕

2019-04-12 19:50

曾寫歌紀念六四 中國歌手李志遭全網下架

2019-04-12 18:10

孟晚舟被捕／報復升級？ 中國停購加拿大石油

2019-04-12 16:36

宣稱擁黑洞照片版權 「視覺中國」遭圍剿 新華社也撻代

2019-04-12 16:32

耳朵被剪一刀爆血 理髮師竟辯稱「都是手機惹的禍」

2019-04-12 16:21

牛蛙砧板上喵喵叫 廚師決定養他

2019-04-13 11:12

「視覺中國」因黑洞照片版權被整改 官網已關閉

2019-04-12 21:11

《北京觀察》團團一問 「視覺中國」被黑洞吞噬…

2019-04-12 16:34

企業收黑洞照版權費 惹眾怒

2019-04-13 01:56

台師西進 廣西14所高校引進62名台籍博士

2019-04-12 13:58

3月出口大幅超預期拉抬首季出口 貿易順差擴大75%

2019-04-12 15:40

高管起底…都有外國護照

2019-04-13 01:56

中國新編學生字典 有「自慰」沒「自由」

2019-04-12 14:50

陸上月出口增14% 超預期

2019-04-13 01:55

4歲女童處女膜損傷 幼稚園負責人涉強姦被刑拘

2019-04-13 09:27

香江風情／相當心急

2019-04-13 00:30

史上預售最快破億 《復仇者聯盟4》大陸加開淩晨3點場

2019-04-13 10:00

特派員在現場／兩岸共同市場…新主流論述

2019-04-13 01:57

湖北宜化集團前老董 生日宴豪花30萬人民幣

2019-04-12 14:50

奔馳才交車就漏油 西安女研究生爬車頂哭訴維權

2019-04-13 12:44

吊50米高電塔呼呼大睡… 中國工人把網友嚇到腿軟

2019-04-13 12:44

經濟轉向復甦？為時尚早

2019-04-13 01:56

新增人民幣貸款 衝高

2019-04-13 01:57

月瘦10公斤？ 網紅「減肥筆」恐致癌

2019-04-12 16:28

信心回暖 中國3月出口增14.2%超預期

2019-04-12 17:39

在台港女命案 兇嫌12日承認洗黑錢罪

2019-04-12 17:39

憂子女脫離名校集團 上海家長抗議官方忙澄清

2019-04-12 15:47

不再「切燒豬」 城大聲明取消開幕不合時宜儀式

2019-04-12 14:29

中國3歲童模遭母飛踹 血汗勞動引眾怒

2019-04-12 15:47

陸委會：港府迄今拒絕會商港女命案嫌犯引渡

2019-04-12 20:42

互聯網第四、外賣第一股也撐不住？美團爆裁員千人

2019-04-13 13:15

揪論文抄襲教授 陸一口氣處分8人、警告38人

2019-04-13 10:45

加價買舒適 中國南航推一人多座服務

2019-04-12 13:41

中國清理app 3個月關逾3萬個

2019-04-12 14:25

成何體統 東莞醫院候診區播色情片

2019-04-13 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top