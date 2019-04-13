蘇丹政變 恐衝擊一帶一路計畫

2019-04-13 13:05 世界日報 北京13日電



蘇丹變天北京謹慎回應 有學者稱一帶一路將更審慎求實 UCD匯入 分享 facebook

非洲國家蘇丹發生軍事政變，該國領導人巴席爾11日遭軍方罷黜軟禁，內閣被解散，釋放所有政治犯，軍方成立軍事委員會在過渡期管理國家。美國之音報導，中國外交部12日回應稱，中方正密切關注蘇丹局勢發展。與此同時，蘇丹政變對中國在相關國家和地區的巨額投資項目的風險、和正在積極推進中的一帶一路計畫會產生何種影響，分析人士看法不一。

據報導，中國外交部12日下午的例行記者會上，蘇丹局勢是媒體關注的熱點。外交部發言人陸慷表示，中方密切關注蘇丹局勢發展，相信蘇方有能力處理好自己的內部事務，並且多次提到中國與蘇丹的友好關係。

報導稱，在問到中國是否承認蘇丹軍方的臨時委員會時，陸慷回應稱，中方不干涉其他國家內政，同時希望各國也不要干涉其他國家內政。

巴席爾任內多次訪問過中國。2018年9月，他到北京參加中非合作論壇時對習近平表示，蘇丹讚賞並支持「一帶一路」倡議，支持建設更加緊密的中非命運共同體。今年2月，習近平與巴席爾互致賀電，慶祝兩國建交60周年。

報導指出，西方國家批評中國的「一帶一路」缺乏透明度，致使部分國家陷入債務陷阱。一些中國民眾對中國政府主導的對外投資和巨額援助也表示不滿。

報導說，中國獨立金融學者賀江兵認為，中國當局的一帶一路缺乏風險評估，投資難以得到保障。

中國人民大學國際關係學院的時殷弘教授持不同觀點。他表示，這次蘇丹政變除了產生一些不穩定的效應外，總體來看不會對中國在該國投資有根本影響，同時中國也在積累經驗，人們將看到更加審慎、求實的一帶一路。

中國在蘇丹擁有大量投資、能源、基礎設施建設等項目，具體數額不詳，蘇丹政局突變之時，中國在蘇丹的利益能否得到保障尤為受到關注。報導說，早在2012年，《青年參考》雜誌的文章顯示，據中國國家統計局的統計，蘇丹是中國對非洲直接投資的重點國家之一，也是中國對非洲投資最多的國家。

儘管中國外交部聲稱，不論蘇丹局勢如何變化，中方將繼續推進與蘇丹的友好合作關係。然而，中國政府目前還沒有明確表示承認蘇丹新政權。4月下旬，中國將召開第二屆「一帶一路」論壇。蘇丹方面是否將派人參加會議，蘇丹新政府對華政策是否出現變數，有待後續觀察。