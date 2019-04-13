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日職LIVE／再戰羅德王柏融不動五棒 暫卸守備任務

北京經援委內瑞拉 美高度警惕

2019-04-13 13:05世界日報 北京13日電

正當美國試圖通過外交和經濟制裁迫使委內瑞拉總統馬杜洛交出政權之際，中國和俄羅斯卻公開向馬杜洛政權提供經濟和安全協助。據美國之音報導，美國白宮官員、軍方領導人和國會議員都對中國的動機深表關注，並警惕北京在委內瑞拉的舉動對美國國家安全的潛在威脅。

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）12日起陸續訪問智利、巴拉圭、秘魯和哥倫比亞四個拉丁美洲盟友，他先與智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）對談，主要著重委內瑞拉議題和中國在拉美漸增的貿易影響力。

龐培歐在聖地牙哥的總統府內拜會皮涅拉與智利外相安普耶羅（Roberto Ampuero），龐培歐感謝智利接收約30萬名逃離委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的難民，成為委內瑞拉人民的真正領袖。

龐培歐此行的另一個目的就是削弱貿易對手中國的影響力。中國是智利最大貿易夥伴，占智利30%的出口，主要產品為銅和農產品等原物料；美國則僅占智利14%的出口。

龐培歐表示：「這是歷史性的機會。」他指出，許多拉美國家以市場為導向並出現民主，這是過去數十年來在拉美未見的情況。

對於中國在拉美的影響力，龐培歐認為智利政府與美國政府有相同顧慮。中國貿易活動脫離不了其國安任務、科技目標、試圖竊取智慧財產、迫使技術轉移和其他與經濟不相干的活動。龐培歐表示，各國在強調貿易的同時，也可共享資訊以保護公民並且了解中國惡意行動。

另據美國之音報導，上星期，中國一架飛機為馬杜洛政府空運了援助物資。此前，中國答應會積極相應馬杜洛總統的呼籲，幫助修復和保護委內瑞拉的網路系統。

報導稱，中國外交部發言人以不應干涉他國內政為理由，反對華盛頓對馬杜洛政權不斷施壓，同時又表示中國會繼續支持委內瑞拉政府維護國家主權、獨立和穩定。

報導說，白宮國家安全顧問波頓在推文中說，他與聯合國官員討論了中國對委內瑞拉的影響。他還在一個電台節目中說，如果中國、俄羅斯和古巴主宰委內瑞拉的局勢，美國的戰略利益將會受損害。

委內瑞拉智利龐培歐

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