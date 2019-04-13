劉強東談996：混日子的不是我兄弟

2019-04-13 13:03 世界日報 北京13日電



劉強東回應“996”：混日子的不是我兄弟 高淑芬 分享 facebook

優化10%高管、裁掉8%員工、取消快遞員底薪、推行995或996等等，連日來一個接一個的重磅炸彈將京東持續推向輿論風口。京東集團劉強東12日晚第一次針對這些事件作出回應。鳳凰網報導，他表示，京東已經四、五年沒有實施末位淘汰制，人員急劇膨脹，混日子的人越來越多。劉強東強調：「混日子的人不是我的兄弟，真正的兄弟一定是一起拚殺於江湖，一起承擔責任和壓力，一起享受成功的成果的人。」

據報導，劉強東回憶了京東創立早年間的奮鬥歷程，將鬧鐘放在地板上，兩小時叫醒一次保障客戶服務。「剛開始做電商的時候，每一分錢都要省著用，捨不得租房子，就睡在辦公室整整四年，每天工作到半夜就在辦公室地板上一個席子、褥子、床單和一個枕頭、被子！把老式鬧鐘放在耳朵邊的地板上，四年時間沒有連續睡眠兩小時以上！」

報導指出，劉強東說，那時候兄弟們也很拚，硬生生在上千家電商公司裡邊一路殺了出來，活到了今天。在他看來，現在的經典人員膨脹，幹活的人越來越少，混日子的人越來越多，如此下去京東會被市場淘汰。

日前，有媒體報導稱京東將陸續裁員1.2萬人，並且推行996工作制。隨後京東官方闢謠稱，裁員8%涉及1.2萬人屬謠言。

不過，由於京東近期集中對高管進行調整，引發了內外部的緊張氛圍，關於京東裁員的消息仍然甚囂塵上。報導引述一位京東內部員工稱，「京東目前的確存在人員流動，但屬於正常調整和優化，絕對沒有網上傳說的大規模裁員。」

從劉強東的回應中也可以看出，京東在進行人員優化，可能涉及到1%的規模。對於「兄弟」，劉強東認為一起拚殺的才是兄弟，而淘汰混日子的人也是為京東18萬員工和家庭負責。「我要為18萬兄弟背後那18萬個家庭負責，還是留下1%混日子的人向他們負責？我沒有選擇餘地！」

此外，對於近期大熱的996話題，劉強東也給出了正面回答，「京東永遠不會強制員工995或者996，但是每一個京東人都必須具備拚搏精神！」他說到，自己可以做到每周一到周六，早8點到晚11點，周日工作8小時。