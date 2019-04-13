反了 香港中聯辦倒掛五星國旗道歉

2019-04-13 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



明報報導，香港中聯辦在西環的政府大樓升旗升旗台，昨日一早上班尖峰期五星國旗被倒掛升起。中聯辦今日道歉，表示保安人員忙中疏忽出錯。

報導指出，民眾昨日七點多看到中聯辦倒掛五星旗，低調拍照上傳網路，引發熱議；八點多中聯辦重新升旗，正常掛起。

由於中聯辦是中華人民共和國中央人民政府（國務院）在香港特別行政區的代表機構，倒掛國旗受到矚目。

中聯辦事後調查，發布鄭重道歉，表示是保安人員忙中疏忽出錯，已進行嚴肅批評。並強調，疏失「沒啥特別」，感謝社會各界關注。