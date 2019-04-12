《北京觀察》團團一問 「視覺中國」被黑洞吞噬…

2019-04-12 16:34 世界日報 雲上風



當你凝視黑洞，黑洞也在凝視你。事前已估計到，黑洞照片注定大紅，且在今日中國，定有一堆人出來蹭黑洞流量，也定有一堆人蹭黑洞商機。但完全估算不到，大熱的不止是黑洞，還有被黑洞吞噬的公司。

中國共產主義青年團自法定接班地位被打掉，就灰頭老鼠腦一落千丈，誰料黑洞一役，就一行字一個問號，共青團中央的微號重新擦亮，不僅全中國的共青團官方微博同場亮相，還有每十個中國人出來發表意見就有九個是力挺共青團，而這時人們叫其「團團」，那是相當的親暱。

團團重回舞台中央，是因其輕蔑地懟了一間叫「視覺中國」的公司一下。這間公司是上市公司，之前極度輕狂，說是發明了一個軟體，可搜索被其打了水印的照片，然後誰用了其刻意散在網上的照片，他就發律師函威脅要提告，然後索賠數萬人民幣。

這麼間背景不詳的公司，一頭栽在黑洞上。因黑洞照被廣泛使用，「視覺中國」出來說他透過合作夥伴獲得了黑洞照片的編輯類使用授權，意思有很大的威脅成分。而團團沒正面反駁，只是上網去看，發現這間公司居然把中國國旗國徽也打上水印，拿來掙所謂版權錢。

於是團團那麼輕輕的一問，國旗、國徽的版權也是貴公司的？誰料這一問引來的是雪崩，因為一眾品牌方大官微都亮出自家商標照，笑問如何付版權費幫忙打水印的「視覺中國」。甚至有藝人出來，說剛有自己拍自己的照片，被「視覺中國」發函說侵權索錢。

最好玩這「視覺中國」因黑洞版權之論，股價逆勢上漲，誰料收盤就被團團打臉，然後下個交易日股價有得瞧，更重要是這回認栽，這掙錢之路就此斷頭。