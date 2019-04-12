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宣稱擁黑洞照片版權 「視覺中國」遭圍剿 新華社也撻代

2019-04-12 16:32世界日報 中國新聞組／北京12日電

視覺中國自稱擁有「黑洞照」版權惹眾怒。圖／中研院提供
視覺中國自稱擁有「黑洞照」版權惹眾怒。圖／中研院提供
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人類首張黑洞照片昨日發布後，有網友發現，該照片被打上「視覺中國」的標籤。此外，網友也發現，五星旗、國徽、團徽等也在其版權售賣之內，隨即引來共青團中央的質問，一時間，圖片版權問題引起熱議。

針對售賣五星旗、國徽圖片一事，11日晚間，視覺中國透過官方微博發布致歉聲明，並對相關圖片做下線處理。

南方都市報報導，在網友與視覺中國客服的溝通截圖中，客服稱平台擁有「黑洞」圖片版權，可以用於編輯的途徑，但不可商用。

在視覺中國官網上，國旗國徽圖片的圖片使用說明顯示，此圖片是編輯圖片，如用於商業用途，請致電或諮詢客戶代表，版權所有為視覺中國，國徽圖片頁面的價格提示稱「用於內文不低於150元，整版跨頁不低於500元，雜誌封面不低於1000元，商業使用價格另議。」

共青團諷：國旗、國徽的版權也是貴公司的？

據報導，在「黑洞」圖片風波之後，共青團中央在微博附上視覺中國網站上的五星旗、國徽照片，並點名視覺中國：「國旗、國徽的版權也是貴公司的？」此後，中國警察網、深圳交警以及超50家企業同樣發布微博質疑視覺中國。

在媒體詢問視覺中國此事後，國旗、國徽圖片立即在該網站「無法找到」。

視覺中國官方微博11日晚間發布的致歉聲明中稱，平台上的國旗、國徽圖片由視覺中國簽約供稿人提供，平台負有審核不嚴的責任，將根據相關法律法規加強審核。目前已下線不合規圖片。

新華社：連國旗、國徽都明碼標價…

該事件引發媒體關注，新華社刊文稱：「一個號稱以版權保護見長的公司，卻連國旗、國徽都明碼標價，直至公眾發現才匆忙糾正，究竟是疏忽大意還是視而不見？」新華社並批評視覺中國打著版權保護的幌子做起生意，怕是不太合理。

此外人民日報也批評視覺中國版權事件，「避免版權保護陷入『黑洞』，與提倡版權付費一樣重要。」配圖並用「不敢配圖」。

這兩起事件引起網友圍攻，有人直言：「還有什麼是視覺中國不敢賣的？」

另據財經網報導，中科院院士武向平11日在接受媒體採訪時提出，黑洞照片一經發布，全世界都可以使用，但需要標註圖片來源。柴繼軍表示，黑洞圖片因為其特有的公眾屬性、科普意義，可以說已經喪失傳統意義上的版權。

國旗黑洞

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