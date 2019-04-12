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中國科學家試驗在猴腦種植人腦基因 引爭議

2019-04-12 11:23聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

人類是萬物之靈，中國科學家在3月期北京國家科學英文刊物上發表，將人類大腦發育基因植入猴子腦內，以研究觀察猴子是否因此有人類智力進化。引發道德與科學研究爭議。

去年11月中國科學家賀建奎宣佈試驗誕生了兩名基因改變，能夠免疫抵抗愛滋病毒的嬰兒。這項挑戰道德底線的醫學實驗，包括北京與國際科學界對此提出一致批評。賀建奎因此遭司法調查，並被撤銷教職。

基改嬰兒記憶猶新，大陸再度爆發基因移植爭議。新媒聯合早報報導，這項研究是中國科學院昆明動物研究所和美國北卡羅來納大學共同進行。據法新社引述研究報告，研究人員將根據科學測算確定的人類大腦發育起關鍵作用的人腦基因MCPH1基因植入11個獼猴腦內。

研究結果發表在3月期北京國家科學英文刊物上，報告指出，轉基因非人靈長類動物）都提供了顯現唯一可獲得人類特質的潛力。

據實驗者表示，儘管獼猴遠比老鼠基因更接近人類，但仍然還只是動物。

法新社報導，這項實驗是中國一系列生物醫學研究的最新成果，但質疑引發道德爭議。因為實驗對猴子進行的記憶測試，是讓它們記住螢幕上的顏色和形狀，並經過掃描確認。其中只有五個猴子存活到測試階段。

中科院神經科學研究所所長蒲慕明去年發言，猴子是理想的腦科學動物模型，利用中國在非...
中科院神經科學研究所所長蒲慕明去年發言，猴子是理想的腦科學動物模型，利用中國在非人靈長類腦科學研究方面的領先優勢，讓中國領跑腦科學研究。取自澎湃新聞
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