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報復孟晚舟被捕？中國停購加拿大石油

2019-04-12 09:06聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

受華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕事件影響，中加關係持續緊張。繼中國註銷兩家加拿大主要農產品公司向中國出口芥花籽的許可後，中國停止從溫哥華港進口石油，而去年，中國購買加拿大西部原油創下歷史最高記錄，溫哥華港平均每個月都有一艘油輪開往中國。

中油網證實，加拿大原本試圖向中國市場輸送更多的石油，但目前，中國已經停止了從加拿大一個省進口石油，並將停購加拿大西海岸原油。

星島日報報導，加拿大是全球原油儲備第3大國家，僅次於委內瑞拉和沙烏地阿拉伯。由於缺乏輸油管道，加拿大9成的石油只能運往美國，但售價只及美國原油價格的一半。加拿大近年開始將目光轉向中國市場，溫哥華港是加拿大向中國出口原油的主要港口。

去年，原油價格走低，，產自加拿大西部的原油從溫哥華港運往中國，創下史上出口中國最高記錄。

今年中國的原油訂單枯竭，加拿大學者亨特利（David Huntley）表示，加拿大宣佈減產後，原油價格逐步回升了約4倍，這可能是中國停止進口加拿大原油的原因；但也可能是因孟晚舟事件，中國對加拿大的報復再升級。

中油網報導，停購加拿大石油關鍵轉折在去年底，阿爾比省省長諾特利（Rachel Notley）宣佈限產，原油價格反彈到正常水準後，中國已經不再向加拿大原油下單了。

中國去年購買加拿大西部原油創下歷史最高記錄，溫哥華港平均每個月都有一艘油輪開往中...
中國去年購買加拿大西部原油創下歷史最高記錄，溫哥華港平均每個月都有一艘油輪開往中國。取自網易
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加拿大油價溫哥華

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