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中美將設立「執行辦公室」，監督貿易協議執行成果

2019-04-11 19:39聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中美貿易磋商歷經九輪，最近出現新進展，美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）11日接受美國CNBC訪問時透露，中美貿易談判繼續取得進展，雙方就貿易協議執行機制大致取得共識，將設立執行辦公室，監督協議執行成果。但他也說，不會就貿易談判定下結束日期。

綜合外電報導，米努勤表示，9日與中共國務院副總理劉鶴的電話會議富有成效，兩人11日會繼續磋商中美貿易協議。他證實，中美幾乎就貿易協議執行機制達成一致，並同意設立執行辦公室。

美媒分析，中美貿易協議一直僵持不下，其中一個原因是雙方在「執行機制」上的結構性分歧。即華府希望能在協議中加入一套「執行機制」，讓美國在判定中國沒有執行協議條款時，能單方面以增加關稅等形式懲罰中國，甚至規定中國不得報復；中國對此並不願接受。

針對中美貿易分歧，米努勤指出，中美仍有一些重要問題要解決，但雙方都在努力達成這項協議。他並未透露雙方何時會敲定協議，但強調如果能達成協議，將是40多年來中美經濟關係中最重要的變化。他形容，中國經濟開放將是一個巨大機遇，結構性改革將使美國勞工及企業受益。

針對美國何時或是否會取消價值2500億美元中國輸美商品關稅問題，米努勤拒絕回答。儘管美國總統川普最近表示，可能會在四月底前後達成協議，但米努勤同樣拒絕為磋商設定期限，他表示，川普關注的是如何達成「對的協議」。

米努勤說，一旦準備就緒，完成了協議的磋商，川普就準備並願意與中共國家主席習近平會晤。雖然希望雙方能夠很快安排這次會晤，但不會武斷地設定一個最後期限。

不過，對於這項新進展，香港經濟日報認為，「執行辦公室」不代表兩國貿易協議執行機制的分歧已完全化解，目前尚有兩個問題沒有說明。一是美方仍未明確表態，是否願意先撤關稅、才簽貿易協議；二是作為最直接處理貿易問題的部門─美國貿易代表辦公室仍未表態。

美國財政部長米努勤。（路透）
美國財政部長米努勤。（路透）
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