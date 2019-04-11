陸委會：不歡迎中國大陸人士在台推銷「習五條」

2019-04-11 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中國和平統一促進會預計於13日舉辦「和平統一融合發展論壇」，邀請曾鼓吹武統論的旅美社會學家、中國人民大學重陽研究員李毅發表「一國兩制」台灣方案演講，引發爭議。李毅已遭內政部移民署廢止入境許可，陸委會表示已將其「註記」，未來他再申請來台將會被嚴審。

統促會13日在台中市辦「和平統一融合發展論壇」與遊行，文宣稱論壇邀「旅美社會學家李毅教授」演講，由於李毅先前曾提出「武統論」，引發各界質疑。

陸委會發言人邱垂正隨後在記者會上表示，李毅以第三類觀光申請來台個人旅遊，但陸客以觀光名義來台個人旅遊不得參加任何政治性質的公共活動，包括參加遊行和抗爭等，此外，大陸人士來台也不得從事與許可目的不符合的活動。

邱垂正說，陸委會依大陸人士來台從事觀光許可規定，建請移民署廢止其入境許可，並註銷他的入境許可證件，並將其「註記」，未來他再申請來台「遇案嚴審」。

邱垂正進一步指出，若李毅以從事專業交流為由申請來台，陸委會就可以先行把關，但因為李毅擁有美國長期居留證件，因此他這次才可以申請第三類觀光來台。