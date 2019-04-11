親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蘇丹疑發生政變！國營電視台稱軍方將宣布重要聲明

認錯按讚「阿六仔」無用 許瑋甯親筆信寫「不支持台獨」

中國大陸37機構被美商務部列為危險名單

2019-04-11 15:13聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

在中美貿易談判正朝着終點奔跑之際，美國《聯邦公報》（Federal Register）10日發出通告，將37間中國企業及學校列入一個有「未經驗證實體」的危險（red flag）名單，籲美國公司在跟他們做生意時要小心。這個名單在今（11）日生效。

根據路透社中文網，美國商務部負責出口管理的前助理部長沃爾夫（Kevin Wolf）指出，身為該等機構或學校的美國供應商，將不能再能如以往般、在銷售用於維修的產品方面、使用許可證並獲得豁免。這些美國公司將需申請新的許可證。雖然這不是實際上的「禁運」，但因名單對那些企業及機構予以危險的定義，往往會被視為等同禁運。

數間上榜的中國機構，則專門從事精密光學、電子、機床或航空等業務。它們包括北京的中國人民大學、上海的同濟大學、廣州的廣東工業大學以及2間設於西安的學校。被列入名單的中國企業則包括愛信（南通）汽車技術中心有限公司（它是日本豐田旗下愛信精機於中國設立的海外研發公司）；有研發國防科技的中國科學院長春應用化學研究所，以及已獲高端屏幕技術專利的北京八億時空液晶科技股份有限公司。

名單上包括7間設於香港的機構，當中包括Swelatel Technology Limited、Universe Market Limited、陞運物流有限公司、遠航科技香港有限公司、恆宇倉儲物流有限公司、韜博盛科技有限公司及優聯國際供應鏈有限公司

名單上還有4間中資企業設於阿聯酋、兩間在馬來西亞，還有一間在印尼。

中國大陸37機構被美商務部列為危險名單。（香港01照片）
中國大陸37機構被美商務部列為危險名單。（香港01照片）
分享

北京香港

相關新聞

港中英街被分割 與朝鮮38度線、柏林圍牆齊名

2019-04-11 12:45

佔中被告陳情：學生若世故 誰改變社會

2019-04-11 12:44

佔中判決是政治報復？林鄭否認

2019-04-11 12:43

中美同意設貿易協定監督機制

2019-04-11 11:57

微軟和中共解放軍院校合研AI人工智能

2019-04-11 11:44

用推特觀看境外網站 蘇州廣電總台總監被撤職

2019-04-11 11:32

中國3月CPI回升至2.3% 符合預期

2019-04-11 11:32

從九二共識到一國兩制：依賴中共，就是通往奴役之路

2019-04-11 11:19

掰走兵馬俑手指的美國人慘了 中國告他坐牢20年

2019-04-11 09:29

香港占中9被告陳情完成 24日判決

2019-04-11 00:06

澳門中聯辦：台灣不要旁觀缺席粵港澳大灣區

2019-04-10 22:04

驅離共機 國台辦：不要玩火 陸委會回批：狂妄無知

2019-04-10 20:08

滬港學者討論一國兩制方案 兩岸將出現四個熱潮

2019-04-10 19:43

占中判決被指政治報復 林鄭月娥：刑事檢控不受干預

2019-04-10 19:40

搞權色交易 深圳前政法委書記李華楠遭雙開

2019-04-10 19:36

環時社評：「台灣關係法」必輸給「反分裂國家法」

2019-04-10 19:31

美官員訪台 中共外交部：嚴重違反美方承諾

2019-04-10 17:43

歐盟指占中案裁決有不利影響 陸嗆無權干涉

2019-04-10 17:41

國台辦：陸委會沒資格對香港說三道四、信口䧳黃

2019-04-10 13:34

河北醫院螢幕驚現「日本萬歲」「打倒中國帝國主義」

2019-04-10 12:56

高致死率耳念珠菌 大陸證實18例確診

2019-04-10 12:51

收買台灣網紅？陸國台辦否認：是假新聞

2019-04-10 11:47

台企登板科創板 國台辦：支持、沒有政策障礙

2019-04-10 11:39

韓國瑜邀馬雲來高雄 國台辦不反對

2019-04-10 11:26

台灣參會WHA？陸國台辦：難以為繼

2019-04-10 11:25

美軍駐守AIT 陸國台辦：已向美嚴正抗議

2019-04-10 11:10

批賴清德台獨言論顛倒黑白 兩岸密線密使是一面之詞

2019-04-10 11:04

再批陳明通「禽獸說」 陸國台辦：眼裡沒有民生疾苦

2019-04-10 10:54

國企高層荒淫貪腐 妻舉報有600名情婦還花鉅資嫖妓

2019-04-10 10:53

陸軍機越台海將強勢驅離 國台辦：不要玩火想都不要想

2019-04-10 10:43

邵子平案 陳明通：註銷陸身分即可復籍

2019-04-10 00:36

占中九子全有罪…「一國兩制下 緊縮言論自由」

2019-04-10 00:31

占中九子全有罪 香港法官：「公民抗命」非理由

2019-04-10 00:27

中國非洲豬瘟肆虐 黃豆粉需求十餘年來首度下滑

2019-04-09 20:03

中歐聯合峰會聲明難產？ 環時批陰謀

2019-04-09 18:36

超級細菌攻入中國 最少18人確診

2019-04-09 18:34

香港占中案入罪 陸委會：突顯一國兩制危險

2019-04-09 18:32

陳明通「禽獸論」 大陸台企聯表達憤慨與譴責

2019-04-09 18:14

按讚也不行？浙江律師對「有害訊息」按讚被通報

2019-04-09 18:02
看更多

熱門文章

掰走兵馬俑手指的美國人慘了 中國告他坐牢20年

2019-04-11 09:29

小哥哥要陪嗎？人美聲甜活又好～ 陸新興行業 月入最少5萬起

2019-04-11 11:00

驅離共機 國台辦：不要玩火 陸委會回批：狂妄無知

2019-04-10 20:08

美官員訪台 中共外交部：嚴重違反美方承諾

2019-04-10 17:43

日經調查：大陸經濟下半年觸底

2019-04-10 15:41

為搶座位被嫩妹用摺疊傘敲頭 大媽怒嗆：嫁不出去！

2019-04-11 11:00

環時社評：「台灣關係法」必輸給「反分裂國家法」

2019-04-10 19:31

楊恒均在大陸被捕 妻子呼籲澳洲營救

2019-04-11 11:38

滬港學者討論一國兩制方案 兩岸將出現四個熱潮

2019-04-10 19:43

玩過頭 大陸男子穿日本軍服迎親被捕

2019-04-11 14:37

陸媒： 100多家台商計畫在大陸IPO

2019-04-11 09:54

昆山通報「3.31」爆炸案是因含水鎂屑在貨櫃內爆燃

2019-04-10 21:33

漢繭形壺、唐立俑回家了 796件流失文物從義大利歸鄉

2019-04-10 16:13

澳門中聯辦：台灣不要旁觀缺席粵港澳大灣區

2019-04-10 22:04

債臺高築 大陸13家上市車廠總負債近3.9兆元

2019-04-10 19:10

東航向波音索賠 大陸業者第一槍

2019-04-11 00:06

搞權色交易 深圳前政法委書記李華楠遭雙開

2019-04-10 19:36

亞馬遜全球首個跨境電商園 杭州開張

2019-04-11 06:15

新兩馬航線 5月18日客運首航快一倍

2019-04-11 14:06

冰心女兒開的 北京師大最後一家書店被關門

2019-04-11 10:45

亞馬遜全球開店「杭州跨境電商園」正式開園

2019-04-10 21:05

大陸首條5G智慧生產線 武漢啟動

2019-04-11 05:28

「放學了」4歲小男童叫不醒… 就這樣當了網紅

2019-04-10 18:01

微軟和中共解放軍院校合研AI人工智能

2019-04-11 11:44

整治化工產業 大陸動手了

2019-04-10 23:34

文革上山下鄉復活？大陸網友：放過年輕人吧！

2019-04-11 12:16

上海率先推動汽車「以舊換新」 最高可獲6.75萬元補貼

2019-04-10 17:52

大陸整治化工產業 台協：政策不要一刀切

2019-04-10 23:34

昆山「3.31」爆燃 找到原凶

2019-04-10 23:34

陸股解碼／多頭行情可期待

2019-04-11 00:20

歐盟指占中案裁決有不利影響 陸嗆無權干涉

2019-04-10 17:41

江蘇響水爆炸案影響 陸多個省分對化工園區瘦身

2019-04-10 19:06

中美同意設貿易協定監督機制

2019-04-11 11:57

陸保險業保費收入 去年成長近4%

2019-04-11 00:19

廣西六堡茶熱銷「茶船古道」復活

2019-04-11 06:17

港中英街被分割 與朝鮮38度線、柏林圍牆齊名

2019-04-11 12:45

滬指半日挫1.4% 深成指挫2.2%

2019-04-11 11:58

談香港兩制經驗 學者：台灣連一國都成問題

2019-04-10 17:58

用推特觀看境外網站 蘇州廣電總台總監被撤職

2019-04-11 11:32

中美談判 中共將放寬雲服務市場准入

2019-04-10 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top