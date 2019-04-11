中國大陸37機構被美商務部列為危險名單

2019-04-11 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



在中美貿易談判正朝着終點奔跑之際，美國《聯邦公報》（Federal Register）10日發出通告，將37間中國企業及學校列入一個有「未經驗證實體」的危險（red flag）名單，籲美國公司在跟他們做生意時要小心。這個名單在今（11）日生效。

根據路透社中文網，美國商務部負責出口管理的前助理部長沃爾夫（Kevin Wolf）指出，身為該等機構或學校的美國供應商，將不能再能如以往般、在銷售用於維修的產品方面、使用許可證並獲得豁免。這些美國公司將需申請新的許可證。雖然這不是實際上的「禁運」，但因名單對那些企業及機構予以危險的定義，往往會被視為等同禁運。

數間上榜的中國機構，則專門從事精密光學、電子、機床或航空等業務。它們包括北京的中國人民大學、上海的同濟大學、廣州的廣東工業大學以及2間設於西安的學校。被列入名單的中國企業則包括愛信（南通）汽車技術中心有限公司（它是日本豐田旗下愛信精機於中國設立的海外研發公司）；有研發國防科技的中國科學院長春應用化學研究所，以及已獲高端屏幕技術專利的北京八億時空液晶科技股份有限公司。

名單上包括7間設於香港的機構，當中包括Swelatel Technology Limited、Universe Market Limited、陞運物流有限公司、遠航科技香港有限公司、恆宇倉儲物流有限公司、韜博盛科技有限公司及優聯國際供應鏈有限公司