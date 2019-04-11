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佔中判決是政治報復？林鄭否認

2019-04-11 12:43世界日報 香港11日電

佔中案九名被告罪成待判刑，22名立法會民主派議員再度連署聲明，批評港府政治報復；特首林鄭月娥昨強硬否認，強調香港司法獨立，受基本法保障。

林鄭否認政治報復 香港中國通訊社
林鄭否認政治報復 香港中國通訊社
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明報報導，民主派會議召集人毛孟靜說，九名被告獲罪是因爭取一人一票真普選民主運動，批評北京違反普選承諾，港府則利用司法政治報復，殲滅本土異見。國際也再就佔中案發聲，歐盟外交和安全政策發言人科齊揚契奇在布魯塞爾談及佔中案，指對民主帶來不利影響。

科齊揚契奇說，尊重人權和自由，包括表達自由、和平集會的權利，對香港的成功至關重要，但近日香港涉及爭取政治權利人士的司法案件，對民主發展帶來不利影響，她期望中央和港府能重啟政改。

香港電台報導，針對歐盟提出香港應重開啟政改一事林鄭表示，所有人都知道佔領行動造成的損害，如果在這個情況下重啟政改，可能令社會分化，拖慢香港發展，是不負責任做法。

林鄭重申，香港是法治社會，司法獨立，刑事檢控由律政司作決定，不受任何干預。

她指出，自香港回歸以來，一國兩制是成功落實，香港的法治精神亦受到國際認同。行政長官有責任去指出個別人士的無理攻擊及批評。

陸委會「遺憾」 國台辦嗆沒資格說三道四

香港新聞組╱香港11日電

香港佔中案九名被告全部判有罪，台灣陸委會昨天發聲明，稱對此事感到遺憾，並要台灣民眾警惕大陸「一國兩制」的危險。大陸國台辦新聞發言人馬曉光昨日在例行記者會上表示，陸委會沒資格「說三道四」。

陸委會聲明指出，「佔領中環行動」是香港民眾爭取民主普選的和平抗議行動，政府對佔中人士遭控的罪名成立感到遺憾。以國家強權、法制武器侵犯天賦人權的政府，非但無法獲得民心的敬重，更突顯「一國兩制」的危險本質。

陸委會說，「人必自侮而後人侮之」，香港移交中國大陸21年來，中共不斷侵蝕香港政治、自由、人權及法治，是港人及國際社會對「一國兩制」信心下降的主因。

文匯報報導，馬曉光宣稱，香港是法治社會，法律面前人人平等，擾亂社會和妨礙公共利益，理應受法律處罰。他說，「反觀台灣，貪汙犯逍遙法外，打砸搶者蠻橫有理，所以陸委會實在沒有資格在這裡說三道四，信口雌黃」。

香港回歸陸委會佔中

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