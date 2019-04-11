佔中被告陳情：學生若世故 誰改變社會

2019-04-11 12:44 世界日報 香港11日電



佔中案九名被告昨天完成陳情及求情，法官將押後至本月24日上午判刑，九名被告均獲准繼續保釋。佔中案九名被告的陳情書，昨天公開，其中最年輕的被告張秀賢致法官：「若學生都變得世故，誰還能為社會帶來改變？」

香港占中9被告陳情完成 24日判決 分享 facebook

綜合媒體報導，運動發起人「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明，以及參與者鍾耀華和李永達，未尋求法官判處某一種特定刑罰，但戴耀廷同陳健民都明確提出希望不要囚禁高齡的朱耀明。

朱耀明在散庭後表示，對戴耀廷及陳健民表示唯一的希望是法庭不要判處他即時監禁刑期，他事先不知情，朱耀明嘆氣稱兩人都是好朋友。他提到自己好感恩，因為在路上遇到很多守護天使，想感謝他們。

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審訊期間一直未公開發言的前學聯常務秘書鍾耀華，昨在庭上說自己沒有什麼要陳情，因他認為當局「控告的是所有參與過雨傘運動的人，是所有珍重香港的人」，不是只有犯人欄的九人。

佔中運動中學生組織學民思潮的發言人張秀賢，只有24歲，他自己陳情，「若學生都變得世故，誰人會為理想追求社會改變」。爭取真普選是「這時代賦予我們的責任，我們避無可避，退無可退」。他說，五年前已料到自己會身處被告欄，惟對能與戰友「參與雨傘運動」感「與有榮焉」，即使面對刑責仍會不亢不卑。

被告之一陳淑莊說，早上休庭時，多名被告遭到疑似便衣警察的人士跟蹤。

明報報導，區院法官陳仲衡聽畢所有被告求情後，批准張秀賢索取社會服務令和感化報告的申請，但否決了同樣要求索取社會服務令報告的陳淑莊、邵家臻和黃浩銘的申請。