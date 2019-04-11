港中英街被分割 與朝鮮38度線、柏林圍牆齊名

2019-04-11 12:45 世界日報 香港11日電



深圳沙頭角中英街是深圳八景之一，也是深圳特有的、全世界獨一無二的「一街兩制」免稅商業街，它由香港和深圳共同管理，為香港特別行政區陸上邊界一部分，曾有人將中英街列為世界四大分割線之一，與朝鮮半島的38度線、昔日德國的柏林圍牆和越南的賢良橋齊名。

中英街小檔案 分享 facebook

據維基百科記載，1898年英國與清政府簽訂《展拓香港界址專條》租借新界，1899年3月16日勘界，勘界時以潮漲時沙頭角河的最高水位作為兩地的分界線。由於沙頭角一帶的河床比較淺，到了二次世界大戰前，河床已全面乾涸；當時香港政府並未限制居民往返香港與內地，河床變成了一條天然的街道，商店都紛紛在河床兩岸設立，並改名中興街，別稱鸕鶿徑（又有稱為「鷺鶿徑」）。

中英街界碑是位於中英街街上正中位置放置的八塊中英邊界界碑，日軍侵港時，以阻礙交通為名拔除中英街3至7號界碑。抗戰勝利後，英國改在沙頭角邊界立20塊石碑作為邊界標誌，其中在沙頭角老鎮、中英街地帶有8塊界碑。

中英街全長約250米，寬3、4米，香港警察和內地公安各自在所屬範圍值勤。1978年中國實行開放改革，1980年深圳市被畫入經濟特區，之後中英街逐漸熱鬧起來。許多內地人經沙頭角鎮前往中英街購買港貨，每日擠得水洩不通。