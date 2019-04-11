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柯文哲會見李文輝 想連結北台灣與長三角經濟

2019-04-11 12:46中央社 台北11日電

台北市長柯文哲今天與上海市台辦主任李文輝見面，磋商雙城論壇相關事宜，他表示，雙方達成一個想法，就是連結北台灣與長三角的經濟，強調從最沒有爭議的部分著手。

陸委會昨天向中央社記者證實，李文輝、上海市台辦副主任李驍東等6人預計停留台北3天，磋商雙城論壇相關事宜；而柯文哲昨天接受議員質詢時表示，兩岸一家親是他的底線。

李文輝今天上午10時左右抵達台北市政府，與柯文哲會面，歷時約40分鐘，對於雙城論壇日期敲定沒，李文輝離開時表示「還沒訂、還沒訂」。

柯文哲說，他接見別的外賓時，旁邊要有一位翻譯，但他與李文輝語言溝通沒有障礙，而雙城論壇舉辦至今已邁入第10年，兩岸關係密切，原則上會續辦，但從最沒有爭議的經濟著手。

他表示，台灣目前有200萬人在大陸，單在上海市就有50萬人、長江三角洲經濟區就有70萬，所以也與李文輝達成一個想法，即透過台北與上海的雙城論壇，連結北台灣與長三角的經濟。

有媒體詢問柯文哲是否要追隨高雄市長韓國瑜腳步「拚經濟」，柯文哲說，不能這麼說，會從從經貿著眼是因為「大家一起合作賺錢最沒爭議」。

至於對兩岸一家親的立場，柯文哲重申，目前是底線沒錯，而他態度一致，就是表達善意，雙城論壇為兩岸間城市交流，因為有交流才有善意、有善意才可以促進交流。

柯文哲說，自己明白向李文輝表示，不會在外說出「台灣與大陸沒有隔閡與爭執」一席話，因為這是不可能的。

另外，柯文哲日前訪美時，提親美友中為台灣最適當國家戰略，有媒體詢問李文輝是否對「親美友中」想法感冒，柯文哲說，「這是一個平衡，友中他怎麼會感冒？」並指自己提親美友中想法是與美國、大陸都能做朋友，不是在兩邊搖擺。

他說，不需要因為與一方做朋友而與另一方打架，「甚至要倒過來說，你們兩邊能不能合作一下」，表示自己在美中之間沒有所謂的左右逢源與左右為難，就是「做該做的事」。

面對媒體追問「中國未必可接受你與美國做朋友」，柯文哲說，世界上與美國、中國為邦交國的國家多的是。

對於民進黨、國民黨總統人選提名初選時程延後，柯文哲說，對他而言，他是所有人裡面最自在的，「沒有說一定要怎樣，我最輕鬆」。

柯文哲雙城論壇

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