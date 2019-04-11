中美同意設貿易協定監督機制

2019-04-11 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



美國財長米努勤表示，中美兩國貿易談判有進展，雙方基本上同意設立協議執行機制，包括設立新的監督辦事處。

米努勤接受美國CNBC電視台訪問時指出，前一天晚上，他與中共國務院副總理劉鶴舉行視像電話會議，作出具建設性的對話，雙方預期在周四再進行電話會議。

米努勤披露，中美雙方同意設立一個機制，以監督協議履行情況，包括設立新的監督辦事處以處理相關事務。但他承認，兩國還有更重要議題有待解決。