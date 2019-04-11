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提升「量」兼顧「質」 社會住宅是居住正義的解方

微軟和中共解放軍院校合研AI人工智能

2019-04-11 11:44聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

設在北京的微軟亞洲研究院與中共軍方的國防科技大學合作，在去年3月至11月間共同發表3份研究報告，其中一篇提出一種新的人工智能技術，可以透過人臉識別，重建詳盡的環境地圖，但這也被認為可能被利用監控或審查。另一篇報告則包含機器學習技術，可能被用來解讀網路上的文字。

英國金融時報，微軟對此表示，微軟的研究人員與世界各地專家學者共同推動科技發展，相關研究都遵循規範，完全符合美國及當地法律，成果也將對外公布，供外界使用。

微軟亞洲研究院和中共解放軍院校合研AI人工智能。（中國軍網）
微軟亞洲研究院和中共解放軍院校合研AI人工智能。（中國軍網）
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北京機器學習英國

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