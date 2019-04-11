微軟和中共解放軍院校合研AI人工智能

2019-04-11 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



設在北京的微軟亞洲研究院與中共軍方的國防科技大學合作，在去年3月至11月間共同發表3份研究報告，其中一篇提出一種新的人工智能技術，可以透過人臉識別，重建詳盡的環境地圖，但這也被認為可能被利用監控或審查。另一篇報告則包含機器學習技術，可能被用來解讀網路上的文字。