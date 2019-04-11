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掰走兵馬俑手指的美國人慘了 中國告他坐牢20年

2019-04-11 09:29聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

去年2月趁中國國家博物館把兵馬俑借給美國費城佛蘭克林科學博物館展覽，掰下兵馬俑拇指，還帶回家紀念的美國男子邁克爾·羅哈納，在中方堅決訴訟討公道下，費城法院將在5月重啟審判，由於美國檢方指控他盜竊罪名，一旦認定成立，羅哈納面臨最長達20年的刑期。

環球時報報導，費城法院本周組織了12名成員的陪審團，花了11小時展開爭論，陪審員中有人主張無罪，檢方則要陪審團將心比心：如果有人將費城美國獨立大廳的獨立鐘掰走一塊，將會怎麼看。法院後來決定解散陪審團，將在5月15日前重啟審判。

被掰走拇指的兵馬俑，是中國國家博物館以「秦始皇帝的永恆守衛」主題展在費城佛蘭克林科學博物館，進行長達半年的展覽，原本展覽至2018年3月結束，但2月驚爆展覽中一件兵馬俑的拇指被人掰下盜走，但費城佛蘭克林科學博物館事發後還渾然不覺。

美國警方追查監控錄影找到了嫌犯，24歲的美國青年邁克爾·羅哈納早在2017年12月21日利用參加博物館派對機會，溜進展廳，掰下兵馬俑的大拇指並帶走。

此事在中國引起極大憤怒，中國國家博物館根據展覽協議書嚴厲追究美方相關部門責任。

據美國《費城問詢者報》報導，美國助理檢察官紐頓在最後陳述表示，羅哈納故意折斷（兵馬俑的）大拇指，帶出了博物館並帶回家，這就是盜竊。

一旦檢方指控罪名成立，羅哈納面臨最長達20年的刑期。

環時報導，被羅哈納折斷手指的兵馬俑，是中國數千個兵馬俑中少數被完全復原的兵馬俑之一，保價450萬美元。

國家博物館前副館長陳履生表示，雖然根據展覽協議書，向美方追究，但無論賠多少，即使修復好，也不是原來的樣子了。

以「秦始皇帝的永恆守衛」主題展在費城佛蘭克林科學博物館，進行長達半年的兵馬俑展覽...
以「秦始皇帝的永恆守衛」主題展在費城佛蘭克林科學博物館，進行長達半年的兵馬俑展覽，原本展覽至2018年3月結束，但2月驚爆展覽中一件兵馬俑的拇指被人掰下盜走。取自環球時報
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被掰走拇指的兵馬俑，是24歲的美國青年邁克爾·羅哈納在2017年12月21日利用...
被掰走拇指的兵馬俑，是24歲的美國青年邁克爾·羅哈納在2017年12月21日利用參加博物館派對機會，溜進展廳，掰下兵馬俑的大拇指並帶走。取自環球時報
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中國國家博物館以「秦始皇帝的永恆守衛」主題展在美國費城佛蘭克林科學博物館，進行長...
中國國家博物館以「秦始皇帝的永恆守衛」主題展在美國費城佛蘭克林科學博物館，進行長達半年的展覽，原本展覽至2018年3月結束，但2月驚爆展覽中一件兵馬俑的拇指被人掰下盜走。取自環球時報
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