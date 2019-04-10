澳門中聯辦：台灣不要旁觀缺席粵港澳大灣區

2019-04-10 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



澳門中聯辦台務部副部長羅英春今晚會見台灣媒體時，除了強調澳門實施「一國兩制」之後的成就與發展，他還表示，澳門將為台灣積極參與粵港澳大灣區建設提供幫助，共同分享大灣區建設釋放的龐大紅利。

羅英春今晚在中聯辦所屬的新竹苑迎賓館內的濠門廳宴請台灣媒體，高雄市長韓國瑜日前造訪澳門時，中聯辦也是在同樣地點宴請韓國瑜一行。

羅英春在致詞時，一開口便介紹澳門主權回歸大陸後，一國兩制在澳門的發展現況。他表示，澳門去年的人均生產總值已達8.3萬美元，在全世界排名第二，僅次於盧森堡，人均預期壽命達84歲，僅次於香港，與日本並列世界第二。

他強調，澳門的發展與大陸中央政府的大力支持是分不開的，一國兩制在澳門由構想到實踐的過程是順利的，澳門民眾對一國兩制的好處是深刻有感的。

在台澳關係發展方面，羅英春說，兩地民間交流一直很密切，去年入境澳門的台灣旅客達106萬人次，穩居澳門境外旅客的第三名；澳門居民赴台達14.7萬人次，每年在澳門舉辦的有台灣同胞參加的交流活動達200多項。