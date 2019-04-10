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驅離共機 國台辦：不要玩火 陸委會回批：狂妄無知

2019-04-10 20:08聯合報 記者許依晨╱即時報導

兩架殲11中共戰機（圖）三月卅一日飛越台灣海峽中線，我F-16戰機旋即從嘉義起飛...
兩架殲11中共戰機（圖）三月卅一日飛越台灣海峽中線，我F-16戰機旋即從嘉義起飛支援經國號執行驅離任務，雙方對峙10分鐘後，共機飛返中線以西。圖／引自中共空軍微博
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大陸國台辦發言馬曉光今天在記者會上批評蔡總統及我方驅離共機是「玩火」的說法，陸委會晚間強硬回應表示，北京當局在「習五條」後變本加厲對我政軍恫嚇，證實共產集權專制是破壞和平、升高區域衝突的禍根，「國台辦今日記者會顯露的狂妄無知，無疑是對侵犯台灣的卸責與狡辯」。

馬曉光今天針對共機飛越海峽中線一事表示，「這是解放軍年度訓練計劃內的正常安排」，他也迴避是否還會再出現共機越中線的追問，僅稱「至於『民進黨當局領導人』口出狂言，只能說明她內心的色厲內荏，我們也正告，不要玩火，想都不要想。」

陸委會晚間表示，國台辦今日記者會這些「無理」說詞顯露的狂妄無知，無疑是對侵犯台灣的卸責與狡辯。

陸委會說，北京當局沒有民主人權之文明治理概念，擔憂政權被推翻，不斷加大箝制人民自由，這樣的體制更利用經濟利誘、有系統地管控與扭曲訊息、及政治顛覆等手法，企圖操控台灣社會，此外更加肆無忌憚地採取對抗式的軍事行動，侵犯台灣空海域安全，嚴重破壞區域和平穩定。

陸委會指出，這是台灣及國際社會當前所面臨的艱鉅考驗，但我政府及全民團結一致、有決心與信心，持續與理念相近國家併肩合作，將絕對斷絕中國共產黨任何形式對中華民國主權、國家安全及民主體制脅迫的妄念。

陸委會國台辦北京
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