占中判決被指政治報復 林鄭月娥：刑事檢控不受干預

2019-04-10 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



香港行政長官林鄭月娥今天表示，昨日法庭對占中案件的裁決，由於司法程序仍在進行，因此不適宜評論。但她說，留意到有外國政治人物及傳媒作出一些形容，認為裁決是用司法手段作政治報復及武器，林鄭月娥認為毫無根據，破壞香港聲譽。

據香港電台報導，林鄭月娥重申，香港是法治社會，司法獨立，刑事檢控由律政司作決定，不受任何干預。