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環時社評：「台灣關係法」必輸給「反分裂國家法」

2019-04-10 19:31聯合報 記者許依晨╱即時報導

4月10日是「台灣關係法」生效40周年，台美舉行一系列相關活動。大陸鷹派媒體環球時報今天下午發出一篇社評，標題即為「與台灣關係法必輸給反分裂國家法」，表示台灣關係法對台海局勢所能產生的實際影響力是下降的，美國不僅喪失對台海局勢的主導權，而且在這一地區的政治軍事脅迫能力逐漸減少的大趨勢不可逆轉。

這篇社評說，台灣關係法是1979年中美建交幾個月後通過的，是美國國內法，「也是專門用來干涉中國內政的一部惡法」，是美國在台海方向採取各種行動的法律依據，包括對台軍售等。

環時社評指出，台灣關係法是台灣獨派勢力的精神支柱，被他們視為美台關係的「定海神針」，但台灣關係法的出現就是美國遏制中國大陸能力減退的一個標誌；40年過去，中國大陸對在台海及周邊地區的力量投射能力和戰略威懾能力都突破了足以震懾外部干涉的臨界點，並且往前走了很遠，「台灣關係法」從一部強勢干預法歷史性地轉為了弱勢。

環時社評稱，美方對兩岸政策的標準闡述是「遵照中美三個聯合公報和與台灣關係法」等等，過去中美關係好的時候，它側重強調「三個聯合公報」相對多一些，如今它轉為強調「台灣關係法」的情況反而增多了，「我們想說的是如果美國用與台灣關係法與北京制定的反分裂國家法進行對抗，前者被壓垮將是注定的」。

這篇社評說，台海局勢未來的決定性因素已經不是華盛頓如何解釋「台灣關係法」，也不在於美國就提升對台關係往前走多遠，而是在於中國大陸對台灣社會的吸引力增長有多快，以及大陸軍事實力不斷提升對一個中國原則提供的支持。

「大陸軍機不久前飛越台海中線，這只是一個最初的警告」，環時說，大陸還有很多可以後續出台的軍事行動，比美台之間的各種政治秀更加有力量得多，美台應當更現實主義地認識台灣關係法，莫因自欺欺人而將自己推向無法承受的台海局勢談判。

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
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