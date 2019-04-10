歐盟指占中案裁決有不利影響 陸嗆無權干涉

2019-04-10 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共外交部發言人陸慷今天回應歐盟評論「占中案」裁決時表示，「香港特區事務屬於中國內政，其他國家無權干涉，如此干涉沒有任何作用，也不利於中國與有關國家之間關係良好發展。」

據香港電台報導，歐盟發言人早前回應「占中案」時表示，尊重基本權利和自由，包括言論及和平集會自由，是香港成功的基本要素，但近期連串與政治活動有關的司法案件，對民主發展帶來不利影響。