日經調查：大陸經濟下半年觸底

2019-04-10 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸經濟持續下行，日本經濟新聞彙整15位中國經濟學家調查意見顯示，中國政府的減稅及基礎設施投資政策將顯現效果，下半年經濟將觸底。

大陸國家統計局下周23日將發布今年第1季GDP， 日本經濟新聞調查則顯示，預計大陸第1季實際國內生産總值（GDP）增長率為6.2%。這將是2018年第2季以來連續4個季度減速，更創1992年以來單季度增長最低記錄。

這項調查中，有12位經濟學家相當8成受訪者認為中國經濟觸底時間點會是在「今年下半年」。

德意志資産管理公司（DWS）肖恩·泰勒(Sean Taylor)分析，「財政和貨幣政策的效果顯現後，年中經濟將趨於穩定，下半年將轉為復甦」。三菱東京日聯銀行的范小晨也表示，積極的財政貨幣政策和減稅措施下半年將開始産生效果。

此外，針對中美貿易戰，日本經濟新聞自去年7月開始一直就該問題徵詢經濟學家的看法，此次首次有超過半數經濟學家預計將改善。

凱基證券分析師陳浩表示，中美的貿易談判順利推進，預計在美國總統選舉日期臨近的背景下，中美貿易摩擦將走向緩和。

不過，對大陸經濟增長預測卻不樂觀，經濟學家預計2019年全年的經濟增長率預測平均值為6.3%，2020年為6.1%，2021年為6.0%，呈現逐年下滑。