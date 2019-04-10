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河北醫院螢幕驚現「日本萬歲」「打倒中國帝國主義」

2019-04-10 12:56聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

周一上午，大陸微博微信瘋傳河北一家醫院出現「打到（倒）中國帝國主義」、「日本萬歲」等標語。有多名大陸網友稱，河北高陽醫院急診大樓外的LED螢幕上驚現多句辱華標語，包括「日本萬歲」、「支持中國的是傻X」、「打到（倒）中國的帝國主義」等。

據香港星島日報報導，有大陸網友發現後，迅速拍攝短片上載至某社交平台，其間還遭醫院保安阻止。

隨後，該醫院切斷螢幕電源，並聯同高陽縣衞生局就此事報警。當日下午，高陽縣公安局發布通告稱，嫌犯李某某已被抓獲，案件正在進一步調查中。

河北高陽醫院急診大樓外的LED螢幕上驚現多句辱華標語，包括「日本萬歲」。（北京青...
河北高陽醫院急診大樓外的LED螢幕上驚現多句辱華標語，包括「日本萬歲」。（北京青年報）
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河北高陽醫院急診大樓外的LED螢幕上驚現多句辱華標語，包括「日本萬歲」、「支持中...
河北高陽醫院急診大樓外的LED螢幕上驚現多句辱華標語，包括「日本萬歲」、「支持中國的是傻X」、「打到（倒）中國的帝國主義」等。（新浪微博照片）
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