收買台灣網紅？陸國台辦否認：是假新聞

2019-04-10 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



台灣曝光「四川政府找支持統一的台灣網紅」、「陸資開高價收買台灣facebook粉絲專頁」等，大陸國台辦發言人馬曉光今日回應表示，最近在台灣流傳的這些相關資訊，顯然都是自導自演的假新聞。

大陸收買台灣網紅，意味大陸對台灣的網絡宣傳戰升級，不過馬曉光表示，網民炮製這類假新聞，完全是為升高兩岸對抗而尋找藉口，愚弄不了廣大台灣民眾。