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台灣參會WHA？陸國台辦：難以為繼

2019-04-10 11:25聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

今年世界衛生大會(WHA) 5月20至28日在瑞士日內瓦舉行。外交部已經鬆口台灣今年受邀出席機率不高。大陸國台辦發言人馬曉光今日回應表示，民進黨拒不承認九二共識，台灣參與WHA有關安排也自然「難以為繼」。

馬曉光表示，台灣參與國際組織活動必須在一個中國原則下，透過兩岸協商來做出妥善安排。

而民進黨當局拒不承認九二共識，破壞了兩岸關係的政治基礎，所以台灣參加世衛大會的前提和基礎不復存在，有關安排也自然難以為繼。

大陸國台辦發言人馬曉光今日回應表示，民進黨拒不承認九二共識，台灣參與WHA有關安...
大陸國台辦發言人馬曉光今日回應表示，民進黨拒不承認九二共識，台灣參與WHA有關安排也自然「難以為繼」。取自中國網
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馬曉光民進黨九二共識
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