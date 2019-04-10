台灣參會WHA？陸國台辦：難以為繼

2019-04-10 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



今年世界衛生大會(WHA) 5月20至28日在瑞士日內瓦舉行。外交部已經鬆口台灣今年受邀出席機率不高。大陸國台辦發言人馬曉光今日回應表示，民進黨拒不承認九二共識，台灣參與WHA有關安排也自然「難以為繼」。

馬曉光表示，台灣參與國際組織活動必須在一個中國原則下，透過兩岸協商來做出妥善安排。