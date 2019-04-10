美軍駐守AIT 陸國台辦：已向美嚴正抗議

2019-04-10 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



針對美軍駐守AIT，大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，外交部已經向美方表明了嚴正立場。堅決反對美方與台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

美國在台協會首度證實，AIT現址從2005年起就有包括美軍陸戰隊在內的現役軍人駐守，新館維安將比照現址。