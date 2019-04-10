國企高層荒淫貪腐 妻舉報有600名情婦還花鉅資嫖妓

2019-04-10 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



繼賴小民案後，大陸國企中國華融又一高管黃新上月被其妻子萬莉莉實名舉報貪汙受賄，擁有情​​人六十多名，並且花鉅資嫖娼。兩人曾經一度「和解」，互寫致歉信，但這場鬧劇驚現反轉，萬莉莉前天透過短視頻平台，再度舉報黃新嚴重違紀。

據香港星島日報，中國華融資產管理股份公司原董事長賴小民貪腐數十億元人民幣，包養情婦，已被起訴；日前華融再爆醜聞。黃新曾任原重慶市委書記孫政才秘書，現任中國華融發展研究部高級經理。

黃新的妻子萬莉莉上月就在多個網站上發布了對黃新的舉報材料，稱黃新擁有情人六十多名，並且花鉅資嫖娼每次三千元人民幣，還稱其有多處非法所得房產登記在其二姐和四姐名下，並直接參與經營以其二姐四姐名義開辦的公司等。

報導稱，萬莉莉與黃新隨後在親友的協調下，達成了和解的方案，並互相寫了致歉信。本以為這場鬧劇至此已完結，誰料萬莉莉昨天再度實名舉報。此次，萬莉莉通過拍攝短視頻的方式，迅速引發網友的關注。萬莉莉在視頻中稱，黃新涉嫌違反政治紀律和政治規矩，貪汙受賄，之前的致歉信是黃新偽造的，簽名亦為他模仿所簽，目的是保護其仕途及名聲。她懇請華融紀委、中共財政部紀委盡快處理丈夫，「為國除害」。

另據新浪微博，華融回應表示，該公司黨委、紀委高度重視關於公司員工黃新個人問題的舉報。在收到有關問題線索後，公司紀委第一時間認真組織開展核查工作，並多次向舉報人、被舉報人了解相關情況。