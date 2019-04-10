親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

邵子平案 陳明通：註銷陸身分即可復籍

2019-04-10 00:36聯合報 記者許依晨陳斯穎／台北報導

旅美華僑邵子平因持有中國大陸身分證遭移民署註銷台灣戶籍。白色恐怖受難者魏廷朝之女魏筠昨在臉書為其叫屈，稱邵的國籍問題是時代悲劇，「無論是中國或是台灣都不把他當自己人」。對此，陸委會主委陳明通親自用臉書帳號回覆稱，註銷陸身分即可復籍。

旅美華僑邵子平（右）因入籍大陸而遭移民署註銷戶籍。 圖／聯合報系資料照片
旅美華僑邵子平（右）因入籍大陸而遭移民署註銷戶籍。 圖／聯合報系資料照片
分享

魏筠表示，邵子平是她父親生前最好的朋友，邵的驚人之舉是告官，也許偏激，但她不忍輿論標題殺人，認為邵是另一個黃安。她提到，如果知道邵的人生過程，就可以知道他的矛盾為難，他告官訴訟可能會輸，但訴訟權是憲法權利，這是不爭的事實。

她表示，國共戰爭時，邵子平跟著爸爸逃到台灣念高中大學，畢業後，考上外交官進聯合國，遇上中美斷交，中華民國被聯合國除名，然後他為理想繼續留在聯合國。邵在美國聲援過被國民黨迫害的謝聰敏、魏廷朝、還有李敖等人，卻成了黑名單無法回台，後來他選擇投共，否則他又能去哪裡？

魏筠表示，戒嚴時代邵無法回來台灣，他是統派沒有錯，但是他熱愛民主自由，邵希望中國大陸也有一天能夠真正民主。

此文貼出後，陳明通在臉書以個人帳號回應魏筠的發文，表示「這件事不難解，也不需要打官司」，出具放棄大陸護照、註銷大陸戶籍的證明文件，就可以向內政部申請許可恢復原來的身分。

行政院長蘇貞昌昨到新竹參訪智邦科技公司，被問到邵子平一事表示，既然邵子平要放棄台灣，選擇當中華人民共和國的國民，若還想享受台灣的健保福利及領退休金，「門都沒有！」

陳明通陸委會身分證白色恐怖蘇貞昌
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

占中九子全有罪 香港法官：「公民抗命」非理由

2019-04-10 00:27

占中九子全有罪…「一國兩制下 緊縮言論自由」

2019-04-10 00:31

陳明通「禽獸論」 大陸台企聯表達憤慨與譴責

2019-04-09 18:14

香港占中案入罪 陸委會：突顯一國兩制危險

2019-04-09 18:32

中國非洲豬瘟肆虐 黃豆粉需求十餘年來首度下滑

2019-04-09 20:03

中歐聯合峰會聲明難產？ 環時批陰謀

2019-04-09 18:36

超級細菌攻入中國 最少18人確診

2019-04-09 18:34

按讚也不行？浙江律師對「有害訊息」按讚被通報

2019-04-09 18:02

中共批評前國際刑警主席孟宏偉：不知止，終自毀

2019-04-09 17:56

中共外交部：支持香港依法懲治佔中組織者

2019-04-09 17:53

香港占中案裁決 人權組織：打擊言論自由

2019-04-09 17:23

占中案宣判遭抨擊 中國：力挺港方懲治非法

2019-04-09 17:12

執掌7年 故宮院長單霽翔退休 敦煌研究院長王旭東接任

2019-04-09 14:06

佔中案宣判：9人全部有罪「內心平靜、無怨無悔」

2019-04-09 13:19

「震撼」港媒：人大擬為港23條釋法

2019-04-09 13:18

判了 香港占中9人被定罪

2019-04-09 13:00

註銷中國公民邵子平的台灣戶籍，違憲嗎？

2019-04-09 12:23

倪匡：根本不相信一國兩制

2019-04-09 12:08

浙江官員集體嫖娼被抓 遭四人敲詐過百萬

2019-04-09 11:13

張學友禁歌背後…老共30年心魔 一路錯殺不錯放

2019-04-09 11:00

美專家：貿易戰或改變中國國運

2019-04-09 09:58

港府官員建議高雄：你贏我贏把餅做大

2019-04-09 09:13

美國大學民調顯示 兩岸若開戰僅23%台灣人願抵抗

2019-04-09 02:06

邵子平被除籍喊告 陸委會：可提行政救濟

2019-04-09 01:20

占中案今裁決 占中三子有坐牢準備

2019-04-09 01:18

為習近平鋪路 傳楊潔篪5月訪日

2019-04-09 01:16

蘇起擔憂「明年大選前 兩岸形勢最危險」

2019-04-09 01:10

楊流昌：台灣政治人物對香港及一國兩制過於汙名化

2019-04-08 23:02

習近平、李克強相繼訪歐有無美國因素？ 陸：看不出來

2019-04-08 20:33

香港全體法律界選委發聲明 促港府撤回逃犯條例修訂

2019-04-08 18:42

占中案明裁決 占中三子做好坐牢準備

2019-04-08 18:18

英媒：中國放眼南極 恐重演南海經略

2019-04-08 17:43

陸審問華裔作家 打探澳洲查北京干政

2019-04-08 16:00

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:56

美艦缺席青島海上閱兵？中國專家：美國來不來，沒影響

2019-04-08 15:02

美媒：中國雷達能追蹤美國F-22隱形戰機

2019-04-08 15:01

香港六四紀念館遭破壞 支聯會：不會被嚇倒

2019-04-08 14:59

蘇起：當前兩岸情勢 非常類似一次大戰前夕

2019-04-08 14:31

共軍最年長將軍 熊兆仁過世

2019-04-08 12:00
看更多

熱門文章

逼宮鐵娘子董明珠 傳富士康接盤格力電器

2019-04-09 09:04

美專家：貿易戰或改變中國國運

2019-04-09 09:58

張學友禁歌背後…老共30年心魔 一路錯殺不錯放

2019-04-09 11:00

倪匡：根本不相信一國兩制

2019-04-09 12:08

行車記錄器放家裡 竟拍到妻子與鎮長幹出這種事…

2019-04-09 15:47

「錢愈存愈薄」是真的！ 爺存款30年最終剩0元

2019-04-09 21:02

華為傳破例售5G晶片 僅限蘋果

2019-04-09 11:11

比特幣喪鐘？虛擬貨幣挖礦列為「淘汰類」產業

2019-04-09 16:32

男子趁醉意買下五張同號彩券 竟順利抱走2.2億獎金

2019-04-09 20:43

陳明通「禽獸論」 大陸台企聯表達憤慨與譴責

2019-04-09 18:14

大陸中飛租賃擱置百架波音737 MAX訂單 停止付款

2019-04-09 16:02

北京故宮院長單霽翔退休 「秒就業」任寧波文博會顧問

2019-04-09 18:06

日本貨物搭「一帶一路」便車 首次經中歐班列至歐洲

2019-04-09 20:09

新髮型醜爆！男子情緒崩潰 強壓設計師剃頭洩憤

2019-04-09 16:11

小米去年賺人民幣134億 董事長雷軍年薪近百億

2019-04-09 16:08

戴紅領巾短裙捕魚 直播女主播遭拘留罰款

2019-04-09 11:24

網帖瘋傳… 25歲深圳宅女 在美參軍成「兵王」

2019-04-09 14:06

判了 香港占中9人被定罪

2019-04-09 13:00

影／中國華融真有錢 公司高管被妻子舉報養60名小三

2019-04-09 19:54

737 MAX停飛損失 中國東方航空率先向波音索賠

2019-04-10 00:56

超級細菌攻入中國 最少18人確診

2019-04-09 18:34

港府官員建議高雄：你贏我贏把餅做大

2019-04-09 09:13

中共批評前國際刑警主席孟宏偉：不知止，終自毀

2019-04-09 17:56

996血汗工作文化 中國上班族多數只能隱忍

2019-04-09 10:41

浙江官員集體嫖娼被抓 遭四人敲詐過百萬

2019-04-09 11:13

三代人守護抗戰英烈無名墳80年　期盼入祀台北忠烈祠

2019-04-09 18:13

戴红领巾「清涼」捕鱼 網紅被關12天

2019-04-09 11:22

香港占中案入罪 陸委會：突顯一國兩制危險

2019-04-09 18:32

台企燃爆效應 昆山祭最重信用懲戒三年

2019-04-09 22:12

全球百大快速消費品牌 康師傅排第12中國最有價值

2019-04-09 15:18

佔中案宣判：9人全部有罪「內心平靜、無怨無悔」

2019-04-09 13:19

又現排隊搶買網紅商品 這次是地毯

2019-04-09 12:33

格力電器部分股權擬轉讓 傳鴻海成潛在收購方

2019-04-09 10:42

「震撼」港媒：人大擬為港23條釋法

2019-04-09 13:18

大摩續看好人民幣 上調今明兩年目標

2019-04-09 11:23

問涼山大火倖存消防隊是否自責 視董倩遭批冷血

2019-04-09 19:27

滙豐：刺激民間部門收效 中國今年GDP成長率將優於預期

2019-04-09 20:24

中歐聯合峰會聲明難產？ 環時批陰謀

2019-04-09 18:36

首例！庭審遲1分鐘被法官罰393元 被告反告求償672萬

2019-04-09 15:47

漢鼎燃爆原因找到了…調查指向加工隱患、管理不到位

2019-04-09 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top