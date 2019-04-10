邵子平案 陳明通：註銷陸身分即可復籍

旅美華僑邵子平因持有中國大陸身分證遭移民署註銷台灣戶籍。白色恐怖受難者魏廷朝之女魏筠昨在臉書為其叫屈，稱邵的國籍問題是時代悲劇，「無論是中國或是台灣都不把他當自己人」。對此，陸委會主委陳明通親自用臉書帳號回覆稱，註銷陸身分即可復籍。

旅美華僑邵子平（右）因入籍大陸而遭移民署註銷戶籍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

魏筠表示，邵子平是她父親生前最好的朋友，邵的驚人之舉是告官，也許偏激，但她不忍輿論標題殺人，認為邵是另一個黃安。她提到，如果知道邵的人生過程，就可以知道他的矛盾為難，他告官訴訟可能會輸，但訴訟權是憲法權利，這是不爭的事實。

她表示，國共戰爭時，邵子平跟著爸爸逃到台灣念高中大學，畢業後，考上外交官進聯合國，遇上中美斷交，中華民國被聯合國除名，然後他為理想繼續留在聯合國。邵在美國聲援過被國民黨迫害的謝聰敏、魏廷朝、還有李敖等人，卻成了黑名單無法回台，後來他選擇投共，否則他又能去哪裡？

魏筠表示，戒嚴時代邵無法回來台灣，他是統派沒有錯，但是他熱愛民主自由，邵希望中國大陸也有一天能夠真正民主。

此文貼出後，陳明通在臉書以個人帳號回應魏筠的發文，表示「這件事不難解，也不需要打官司」，出具放棄大陸護照、註銷大陸戶籍的證明文件，就可以向內政部申請許可恢復原來的身分。

行政院長蘇貞昌昨到新竹參訪智邦科技公司，被問到邵子平一事表示，既然邵子平要放棄台灣，選擇當中華人民共和國的國民，若還想享受台灣的健保福利及領退休金，「門都沒有！」