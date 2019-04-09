超級細菌攻入中國 最少18人確診

2019-04-09 18:34 中央社 台北9日電



美國聯邦疾病防治中心培養的耳念珠菌。美聯社 分享 facebook

美國出現高抗藥性超級真菌「耳念珠菌」，致死率高達60%，當地已列入緊急威脅名單。專家說，目前為止，中國已確認18起超級真菌臨床感染病例，但總體未出現如同美國的爆發性流行感染。

香港星島日報網今天報導，中國工程院院士、第二軍醫大學長征醫院皮膚科教授廖萬清表示，截至目前，中國已確認18起超級真菌臨床感染病例。

他說，「我們還在持續監測，但總體上還沒有出現美國那樣的爆發性流行感染」。

北京大學醫學部檢驗學系主任、北京大學人民醫院檢驗科主任王輝表示，「超級真菌能長時間存活於患者和醫護人員的皮膚及醫院設施表面，若感染控制措施不力，容易導致院內爆發性感染」。

據指出，2018年在英國爆發的超級真菌感染，罪魁禍首就是一隻共用的體溫計。

廖萬清解釋，從現有文獻看，感染者大多會有原因不明的高燒，各種藥物治療無效，並伴隨各種器官衰竭、呼吸衰竭等表現。

紐約時報稍早前報導，具多重抗藥性、足以致死的耳念珠菌正在全球快速傳播，原因不明。美國自2013年以來通報近600個病例，其中近半數在90天內死亡，致命威脅引發醫界憂慮。

耳念珠菌的來源目前還不明確，是環境真菌還是人體共生菌，也不清楚。研究人員普遍認為，這是新近進化出來的、快速適應人體宿主環境能力的新物種，主要引起血液感染，致死率高達60%。

在顯微鏡下，耳念珠菌與其他念珠菌並無明顯差異，但通常具有多重耐藥性，部分菌株對臨床上常用的3大類抗真菌藥物都具有很高的耐藥性。

這種超級真菌對免疫系統不成熟或受損的人最致命，包括初生兒和老年人、吸菸人群、糖尿病患者以及自身免疫性疾病患者。