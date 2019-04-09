陳明通「禽獸論」 大陸台企聯表達憤慨與譴責

2019-04-09 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



針對陸委會主委陳明通一番「禽獸論」，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱「台企聯」）發言人葉惠德9日表示，陳明通這番談話近日仍持續發酵，許多大陸台商也對此議論紛紛，並感到非常憤慨。葉惠德指出，民進黨政府近期相關言行不斷升高兩岸對抗，不僅讓廣大台商憂心，更感到寒心。

葉惠德說，台商工作在大陸，但家在台灣，為了生計、生活必須奔波於兩岸，最能感受兩岸政府對待台商的「冷暖」有別。一邊是不斷推出利好政策，照顧台灣民眾在大陸的生活與發展；一邊不但不體恤台商離鄉背井打拚的辛苦，還不斷阻礙兩岸正常交流、交往，甚至升高兩岸對抗，讓台商不禁感到寒心。

葉惠德表示，高雄市長韓國瑜此次訪問香港、澳門、深圳、廈門四地，為改善高雄經濟與百姓生活的打拚成績有目共睹，也得到高雄民眾的廣泛認可和支持，但返台後竟受到陳明通這番「禽獸論」的汙衊，他代表台企聯予以強烈譴責。