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陳明通「禽獸論」 大陸台企聯表達憤慨與譴責

2019-04-09 18:14聯合報 記者林則宏╱即時報導

針對陸委會主委陳明通一番「禽獸論」，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱「台企聯」）發言人葉惠德9日表示，陳明通這番談話近日仍持續發酵，許多大陸台商也對此議論紛紛，並感到非常憤慨。葉惠德指出，民進黨政府近期相關言行不斷升高兩岸對抗，不僅讓廣大台商憂心，更感到寒心。

葉惠德說，台商工作在大陸，但家在台灣，為了生計、生活必須奔波於兩岸，最能感受兩岸政府對待台商的「冷暖」有別。一邊是不斷推出利好政策，照顧台灣民眾在大陸的生活與發展；一邊不但不體恤台商離鄉背井打拚的辛苦，還不斷阻礙兩岸正常交流、交往，甚至升高兩岸對抗，讓台商不禁感到寒心。

葉惠德表示，高雄市長韓國瑜此次訪問香港、澳門、深圳、廈門四地，為改善高雄經濟與百姓生活的打拚成績有目共睹，也得到高雄民眾的廣泛認可和支持，但返台後竟受到陳明通這番「禽獸論」的汙衊，他代表台企聯予以強烈譴責。

葉惠德指出，多年來，大陸秉持「兩岸一家親」理念，不斷釋放善意。而台灣在與大陸的貿易往來中一直享有高額順差，去年更達到1,289億美元。大陸不但是台灣最大交易夥伴，更是最大貿易順差來源地。廣大台商伴隨大陸經濟發展，企業的經營與發展也得以取得成功。這些都證明，唯有加強交流與合作，兩岸才能共創雙贏、共同發展。

陸委會主委陳明通一番「禽獸論」持續發酵，大陸台企聯9日，對陳明通談話表示憤慨與譴...
陸委會主委陳明通一番「禽獸論」持續發酵，大陸台企聯9日，對陳明通談話表示憤慨與譴責。圖為陳明通日前為其失言公開道歉。（本報系資料庫）
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台商陳明通
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