按讚也不行？浙江律師對「有害訊息」按讚被通報

2019-04-09 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



在中國大陸，連在社交媒體上按讚也會獲罪。浙江海寧市日前有兩名律師涉及「政治案件」被該市司法局通報，包括有在Twitter上「like」了多條「侮辱黨和國家領導人有害訊息」，以及註冊流亡美國的中國富豪郭文貴的「郭媒體」。

據推特，中國異見人士李蔚在Twitter公開海寧司法局發給轄下各間律師事務所的通報文件顯示，涉事兩名律師分別是浙江康恆律師事務所的律師竺修遠及浙江海翔律師事務所的律師平易。

文件指，海寧警方在2月底報送竺修遠及平易的涉及「政治事件」，「具體為竺修遠律師利用『推特』（Twitter）發布侮辱黨和國家領導人有害訊息，平易律師註冊國外反華『郭媒體』軟件」。

經調查人員海寧公安局國保大隊了解具體情況，並向竺修遠及平易問詢調查後，確認前者雖沒有在Twitter上發布，但有「Like」了多條相關貼文；後者則未有使用上述「反華軟件」，但確有註冊帳號。

文件表示，雖然竺修遠及平易均沒有發表不當言論，但相關行為已違反「律師應當把擁護中國共產黨領導、擁護社會主義法治行為從業的基本要求」。