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中歐聯合峰會聲明難產？ 環時批陰謀

2019-04-09 18:36世界日報 中國新聞組／北京9日電

中歐今開峰會。 新華社
中歐今開峰會。 新華社
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中國國務院總理李克強當地時間8日下午抵達比利時首都布魯塞爾國際機場，將同歐盟領導人舉行第21次中國─歐盟領導人會晤。針對法新社報導稱，由於中國不願就擴大市場准入等作出約束力承諾，本次中歐峰會的聯合聲明可能難產。北京環球時報刊文批評，指有歐洲媒體借此炒作中歐分歧，強調即使李克強此行真的沒有聯合聲明，也不會影響中歐合作的大趨勢。

綜合媒體報導，李克強歐洲之行為期5天，除出席中歐峰會，還將赴克羅埃西亞舉行第八次中國─中東歐國家領導人會晤並對克國進行正式訪問。李克強在德國《商報》發表文章指出，此次中歐領導人會晤期間雙方將圍繞加快中歐投資協定談判的時間表和路線圖積極對表。

李克強表示，中國和歐洲是世界舞台上兩大力量、兩大市場，互為重要合作夥伴。中國期待同歐方本著相互尊重、協商協作、互利共贏的精神，就中歐關係以及共同關心的問題深入交換意見，圍繞雙邊務實合作達成廣泛共識，推動中歐投資協定談判等取得實質性進展，進一步充實中歐全面戰略夥伴關係的內涵，不斷推動中歐關係向更高水平、更寬領域和更深層次邁進。

「中國開放的大門不會關上，只會越開越大。」李克強指出，中方始終堅定支持歐洲一體化進程，堅定支持歐盟的團結和壯大，堅定支持歐洲在國際事務中發揮更重要的作用，共同維護多邊主義和自由貿易，提升中歐關係的全球性和戰略性，為促進世界和平、穩定、繁榮作出貢獻。

環球時報社論指出，在中歐峰會舉行前夕，歐洲媒體披露聯合聲明難產的消息，是想要借此炒作中歐分歧，給雙方合作潑冷水。社論指出，2016年與2017年中歐雙方的會晤皆未發表聯合聲明，所以就算這次同樣沒有聯合聲明，也並不意味著合作出現大問題。有報導指出，歐洲要角國家，包括德國、法國、英國、瑞典及荷蘭，此次均反對與中國簽署聯合聲明，原因是中國沒有對包括工業補貼問題的世貿組織改革作出承諾。

李克強歐盟北京
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