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「震撼」港媒：人大擬為港23條釋法

2019-04-09 13:18世界日報 香港9日電

香港01引述多方權威消息指出，北京當局正就香港《基本法》第23條立法事宜部署更主動、更震撼做法，包括由全國人民代表大會常務委員會主動為23條釋法，等於變相由中央出手啟動23條立法工作；不過不少建制派均質疑，稱未聞中央有此安排。

港媒：中國人大擬為香港23條釋法
港媒：中國人大擬為香港23條釋法
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北京兩會期間，曾有媒體引述消息指中央要求特首林鄭月娥在本屆任期內完成23條立法，香港01昨又引述「權威消息」指，北京視23條立法為林鄭本屆任內的首要任務，不應再拖。為了避免繼續拖延，北京研究過多個不同方案後，其中一個「最震撼的方案」是由人大常委會主動為23條釋法。

消息人士說，北京負責港澳工作的各個部門對23條立法與否，也存在溫和與強硬兩派意見，不斷拉鋸。

溫和派認為，香港留存的港英時期法律已足夠打擊「港獨」，港府運用社團條例取締香港民族黨就是典型例子，所以不應該強硬要求港府為23條立法。

強硬派則認為，香港一直不承擔自己的憲制責任，北京應該直接為23條立法，然後透過「放入」《基本法》附件3、在港實施。

但報導表示，北京方面可能採取折衷方案，就是讓人大常委會主動對23條釋法，包括說明如何讓一些港英時期的法律適用於國家安全案件，等於變相讓23條提前落實。這一舉措應該完全超出香港政界人士所料。

據報導，消息人士未進一步透露人大釋法的具體內容，僅稱有助於修補23條未立法的缺口，「例如定義什麼是國家安全，或界定條文內7項罪行的定義，何謂叛國、何謂煽動叛亂、何謂顛覆中央人民政府，讓港獨活動全部涵蓋在法網之內」等等。

另據蘋果日報報導，律政司長鄭若驊被問到人大是否醞釀就23條釋法時，表示不予置評。《基本法》委員會委員梁美芬稱，從未聽過有關消息和傳聞。

有身兼全國政協委員的建制派議員認為，《逃犯條例》修訂及以《社團條例》取締民族黨已有23條立法效果，「不需要再多此一舉」。

香港北京人大常委會
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