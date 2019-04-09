佔中案宣判：9人全部有罪「內心平靜、無怨無悔」

2019-04-09 13:19 世界日報 香港9日電



「佔領中環」運動已過去四年多，涉及佔中運動最大的一宗案件，即包括佔中運動三名發起人戴耀廷、朱耀明和陳健民在內的「佔中九子」案件今日裁決，法官陳仲衡裁定九名被告罪成。其中戴耀廷、朱耀明和陳健民，涉及的串謀作出公眾妨擾罪，三人全部罪成；戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢及鍾耀華涉及的煽惑他人作出公眾妨擾，除朱耀明脫罪外，其餘全部罪成。

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由於案件矚目，上午不到7時，法庭外已經人頭湧湧，不少市民在場排隊渴望進入庭內旁聽，至8時人龍已經長逾百米。天主教香港教區榮休主教陳日君、人權組織「國際特赦」成員現身聲援九子，多個政黨亦有代表到場，包括民主黨前主席劉慧卿與現任主席胡志偉、公民黨黨魁楊岳橋，和香港眾志秘書長黃之鋒等。

距離10時30分開庭前一小時，已有約百名中外記者在法院大樓外等候入內聽審。9名被告上午約8時20分陸續抵達法院外，庭外人頭湧湧，各人分別與支持者問好、相擁和道別。九子都不約而同地表示，目前內心感到平靜、無怨無悔，呼籲港人不要放棄，努力為香港爭取應有的權利。

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場外另有數個愛港團體示威，包括保衛香港運動，不斷高呼「還我法治、警惡懲奸」，有反佔中者帶香檳庭外慶祝。其間，旺角鳩嗚團等雨傘運動支持者，一度與愛港團體人士口角。

這起案件經過18天庭審，於去年12月14日審結，法官押後至今年4月9日裁決。案中9名被告除佔中發起人戴耀廷、陳健民及朱耀明，還有立法會議員陳淑莊及邵家臻、學聯前常委張秀賢及鍾耀華、社民連副主席黃浩銘、以及前立法會議員李永達，他們分別被控以「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」等6項罪名。「佔中三子」戴耀廷、朱耀明和陳健民，在裁決宣布前夕都說，作好了坐牢的準備。

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在佔中案裁決前夕，香港學界逾千人連署，支持「佔中三子」等公民抗命、反社會不公。連署聲明提到，公民抗命是社會體系失衡的警號，揭示背後潛藏的社會矛盾，雨傘運動正好揭示香港和諧背後的社會不公義、過度追求經濟績效，卻無視公民權利，戴耀廷、陳健民與邵家臻等學者參與公民抗命，反映公共知識分子為促進更美好社會的努力和付出。