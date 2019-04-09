大摩續看好人民幣 上調今明兩年目標

2019-04-09 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



摩根士丹利發表報告稱，仍看好人民幣，上調今明兩年匯價目標，分別至6.55及6.3。此外，該行亦表示，對新興貨幣仍然看好。

據香港信報財經網，大摩指出，人民幣今年有了好開端後，預料人民幣兌美元未來仍將趨強，預期人民幣走勢將引人注目，因為料有更多數據顯示經濟回溫，並因中國股指被納入而有更多資金流入，最後是人民幣走勢料仍是進行中的中美貿易談判的重要指標。該行表示，目前對人民幣看法非常樂觀，目標2019年為6.55，2020年升至6.3，建議可做空坡元兌離岸人民幣滙率。

大摩認為，美國外新興市場持續增長，是對新興貨幣看好的根據，會尋找更佳位置去增加風險資產。報告指出，過去數周以來的市場表現，已加強對新興市場有較佳回報的投資信念，不少證據顯示，中國總體經濟已逐漸回升，並有更多跡象顯示，歐洲區經濟已漸穩定，尤其是更佳的零售數據及PMI數字；美國以外的經濟體回升料造成美元趨弱。

該行提到，新興債市在不少案例中仍有好的價值，不過仍是建立在新興市場貨幣有較佳報酬的基礎上。

人民幣兌美元中間價報6.7142，較上日中間價6.7201，上調59點或0.09%。

中間價較昨午4時30分收市6.7203，高61點；較昨晚11時30分夜盤收市6.7165，高23點。

人民銀行公開市場連續第14天暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展逆回購操作。