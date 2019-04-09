港府官員建議高雄：你贏我贏把餅做大

2019-04-09 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



港府「政制及內地事務局」局長聶德權接受台媒採訪，被問及高雄該如何抓住大灣區發展機遇，他稱，「大灣區的發展注重流通，按照有利大家發展的方向做，你贏我贏，把餅做大」。

中評社報導， 聶德權8日在香港特區政府總部大樓接受台灣媒體粵港澳大灣區聯合採訪團的採訪。期間，有媒體問，以結合香港融入大灣區的經歷，為高雄分享經驗，以及為台灣抓住大灣區的發展機遇給建議。

聶德權首先回憶了高雄市長韓國瑜日前到訪香港的情況，認為此行促進了兩地城市交流合作，表示未來在經濟領域希望能和高雄市展開進一步合作。

他說，就高雄對接粵港澳大灣區建議，大灣區的發展注重在「流通」，按照有利大家發展的方向做，你贏我贏，把餅做大。

聶德權說，「流通」包括人員、貨物、資金的流通，然後是經濟產業的發展。他指出，因為地方只有發展好經濟，才能吸引人才、培養人才、留住人才。

聶德權表示，大灣區發展中，整個灣區目標是成為吸引人才的地方，要留住人才，就需要灣區具有完備的配套服務和營造優良環境，從而吸引人才來工作。環境指營商環境、房屋、空氣、教育、醫療等方面。他稱，以香港為例，特區政府除了培養本地人才外，還設計劃吸引一些外地優秀人才來香港，比如歡迎來讀書，畢業後，給他們留出充足的時間找工作。

聶德權指出，粵港澳大灣區內，有兩種制度、三個單獨關稅區，有很多可以發揮的優勢。大灣區內有7000萬人口，9大城市，每個城市的發展重點各不相同，市場廣闊，針對灣區這些優勢，台灣也可以加以利用，給予民眾更大的發展空間。