美國大學民調顯示 兩岸若開戰僅23%國人願抵抗

2019-04-09 02:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌日前曾豪氣干雲地表示，身為台灣人，他有保護國家的決心，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」但一項民調顯示，願意追隨蘇院長的國人恐不多。美國杜克大學大學政治系教授牛銘實指出，杜克大學亞洲安全研究最新完成的民調顯示，一旦兩岸發生戰爭，只有約兩成三的國人表示願意抵抗。

牛銘實是8日出席由台北論壇基金會舉行的「美中台的戰略新局」研討會時，公布這項民調數據。這項調查結果與現任外交部政務次長徐斯儉去年4月，以台灣民主基金會執行長身分在美國華府智庫「全球台灣研究中心」座談會公布的民調相去甚遠。

徐斯儉當時稱，台灣民主基金會的民調顯示，被問到台灣宣布獨立而導致中國對台動武，是否願意一戰時，有63.4%的39歲以下台灣受訪者回答「是」；在被問到中國以武力迫使台灣統一，是否願意一戰時，39歲以下受訪者回答「是」的，更提高至70.3％。

台灣出生、畢業於臺灣大學政治系的牛銘實表示，杜克大學是在2002年開始進行這項台灣民意與兩岸安全的民意調查，最近這次民調是在今年1月完成。

牛銘實說，當年會展開這項民調，是因他在1990年代初期，讀到一篇關於以色列人的民意與國家安全論文就想到，是否也應該了解台灣民眾的想法。但當時台灣只有陸委會有定期進行國家安全相關問卷調查。

然而，他數次返台先後拜會歷任陸委會主委，包括現任台北論壇基金會董事長蘇起、蔡英文總統，希望能取得陸委會的民調數據。每個主委都承諾「沒問題」，但最後底下的處長、副處長卻總以各種理由拒絕提供。

直至2002年，牛銘實在杜克大學升為正教授，學校每年提供豐厚的研究經費，他乾脆自己邀集多位同樣來自台灣、在美國教授政治學的學者，共同討論並擬定出這份問卷，迄今已完成12次調查。

牛銘實周一發言時也順勢批評陸委會民調的水準。他指出，陸委會做的問卷「有很大的問題」，問題設計具誘導性，且每次進行問卷調查都像在「包工程」交由不同學校承包，「亂來，根本不懂問卷」。

對於杜克大學最新這份民調，牛銘實分享幾份頗具參考價值的數據。在被問到，「如果台灣宣布獨立會引起大陸攻打台灣，請問您贊不贊成台灣獨立？」表示「贊成」（18.1%）跟「非常贊成」（11.7%）的，合計不到三成。

「那如果台灣宣布獨立，而大陸不會攻打台灣，請問您贊不贊成台灣獨立？」表示「贊成」（25.9％）跟「非常贊成」（36.1％）的，合計就達到62%。

牛銘實說，「他（大陸）不打，我們（台灣）就獨；他打，我們就不獨。」牛銘實指出，台灣民眾對於統獨顯然是有「成本概念」，如果成本太高，就不要獨立了。

此外，在被問到，「對於台灣和大陸之間未來的發展，有人認為兩岸統一比較可能，也有人認為台灣獨立比較可能，請問您比較同意哪一種看法？」有48.1％的受訪者認為，「兩岸統一比較可能」；認為「台灣獨立比較可能」有29.6％；「無反應」（包含拒答、看情形、無意見、不知道）有22.2％。

牛銘實說，杜克大學歷次調查都顯示，認為兩岸終將走向「統一」的台灣民眾居多數，而且近幾年還有升高的趨勢。

但對於「如果台灣與大陸發生戰爭，請問您會採取什麼行動？」牛銘實說，這個問題調查時未提供任何選項，為開放性問題，讓受訪者自行回答。

如果將表示：「支持政府決定」、「從軍」、「抵抗」、「參加抗議」、「保衛國家」、「後勤補給」、「捐錢」等，都視為願意抵抗，合計只有23.3%。

在被問到，「如果台灣與大陸發生戰爭，請問您認為大多數台灣人會不會抵抗？」回答「會」（28.6％）和「一定會」（33.0％）合計則超過六成。

牛銘實表示，這是很有趣的結果。一旦兩岸發生戰爭，多數台灣民眾表示個人不會抵抗，但卻認為別人會抵抗。而且先前幾次調查，與今年最新調查結果基本沒有太大差異。